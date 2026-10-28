Barcelona vs. Deportivo Alavés: detalles del partido

Primera División - Jornada 11 31 oct 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

El orgullo liguero está en juego: un gigante herido pone a prueba la resistencia vasca

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El Barcelona recibe al Deportivo Alavés en el Spotify Camp Nou en un partido de LaLiga en el que busca reaccionar de inmediato tras su primera derrota de la temporada en la competición nacional.

El equipo de Hansi Flick había ganado nueve partidos consecutivos de LaLiga antes de que dos goles de Kylian Mbappe en los últimos minutos dieran al Real Madrid una victoria por 2-1 en ese mismo estadio el pasado fin de semana. La derrota redujo a tres puntos la ventaja del Barcelona al frente de la clasificación, mientras que el Atlético de Madrid también presiona desde la segunda posición.

Flick fue sincero tras la derrota en el Clásico y señaló la falta de frescura como la principal razón por la que su equipo no estuvo a la altura. El entrenador alemán también indicó que las lesiones son su mayor preocupación de cara a este encuentro, con las opciones defensivas de la plantilla mermadas.

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El Alavés llega al Camp Nou en la séptima posición de LaLiga y ha tenido dificultades para encontrar la regularidad en las últimas semanas. El equipo de Quique Sanchez Flores solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de liga y necesitará estar bien organizado para sacar algo de este encuentro.

Para el Barcelona, la prioridad está clara: volver a ganar ante su afición y mantenerse en lo más alto de LaLiga.

Duelo clave: Lamine Yamal contra Youssef Enríquez Lekhedim

Talento explosivo en la banda: Lamine Yamal sigue siendo el principal creador de juego ofensivo del Barcelona, capaz de desarmar defensas replegadas con pases atrás precisos y regates en el uno contra uno desde la banda derecha.

El encargado de frenarle por la izquierda: El lateral izquierdo Youssef Enríquez Lekhedim, que tuvo un papel clave al salir del banquillo para cambiar la dinámica del partido contra el Málaga, afronta la tarea defensiva más exigente de la liga. Su colocación y su capacidad para elegir el momento de entrar al balón serán fundamentales para impedir que Yamal se enfrente en situaciones de uno contra uno a los centrales.

Análisis táctico y onces previstos

FC Barcelona (4-3-3): Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; Casadó, Pedri, Olmo; Yamal, Lewandowski,Raphinha.

Deportivo Alavés (5-3-2): Sivera; Tenaglia, Koski, Valentini, Lekhedim, Parada; Blanco, Ibáñez, Aleñá; Boyé, Mañas.

Claves del partido: El Barcelona parte como claro favorito en casa y tratará de encerrar al Alavés en su campo mediante superioridades por las bandas y una presión territorial sostenida. Los babazorros buscarán cerrar los espacios por dentro, resistir largos periodos sin balón y salir con rapidez al contraataque por medio de Lucas Boyé y el inspirado Aitor Mañas.

Noticias de los equipos y plantillas

El Barcelona afronta este partido sin Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo y Xavi Espart por lesión. Xavi Espart se lesionó durante la derrota en el Clásico el pasado fin de semana, lo que añade más presión a una defensa ya mermada. Flick confirmó que Frenkie de Jong ha vuelto a entrenarse y está disponible, una buena noticia para el centro del campo. Se añadirán más novedades sobre el equipo a medida que se acerque el inicio del partido.

El Alavés no puede contar con Facundo Garces ni Mikel Rodriguez por lesión para su visita al Barcelona. Sanchez Flores tendrá que gestionar cuidadosamente su plantilla y se esperan más novedades sobre la disponibilidad de sus jugadores antes del partido.

Estado de forma

El Barcelona llega a este encuentro con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su compromiso más reciente fue la derrota por 2-1 ante el Real Madrid en LaLiga, que puso fin a una racha de nueve triunfos consecutivos en el campeonato. Antes había perdido 4-2 contra el Paris Saint-Germain en la Champions League, aunque previamente había vencido 5-2 al Real Betis y 4-1 al Galatasaray. En esos cinco partidos, el Barcelona marcó 14 goles y encajó 10.

El Alavés ha empatado uno, ganado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su encuentro más reciente terminó 1-1 en casa contra el Málaga y, en el anterior, perdió 2-1 ante el Celta Vigo. Solo ha marcado dos goles en sus últimos tres partidos, reflejo de su irregularidad en ataque.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en mayo de 2026, cuando el Alavés ganó 1-0 en casa en LaLiga. Antes, el Barcelona había vencido 3-1 en casa en noviembre de 2025. En los últimos cinco duelos entre ambos, el Barcelona ha ganado tres y el Alavés dos, con un total de 10 goles a favor y tres en contra para el conjunto azulgrana.