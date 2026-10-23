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Barcelona-Real Madrid, previa de LaLiga: ¿Puede el Real Madrid dar caza a un Barcelona irresistible?

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
L. Yamal

Previa completa del Barcelona-Real Madrid, el primer Clásico de LaLiga de esta temporada. ¿Podrán los blancos alcanzar al líder destacado?

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Primera División - Jornada 10
Spotify Camp Nou

El Barcelona-Real Madrid comienza el 25 de octubre de 2026 a las 15:00 EST y las 19:00 GMT.

El Barça está en racha, pero no es infalible

El Barcelona ya aventaja en seis puntos a su gran rival, el Real Madrid, cuando solo se han disputado nueve partidos de LaLiga. Tras un inicio perfecto de nueve victorias, el Barça puede convertirse en el primer equipo de la historia de España que gana sus 10 primeros partidos de una temporada de LaLiga. Entre semana cayó por 4-2 ante el PSG, campeón de Europa, así que no es invencible, pero Hansi Flick y su equipo agradecen el regreso al Camp Nou.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images

El Real Madrid empieza a carburar

Tras un comienzo de temporada irregular para Jose Mourinho en su segunda etapa en el club, el técnico dirigirá su primer Clásico en 13 años. El Madrid ha marcado cuatro goles en cada uno de sus tres últimos partidos, el más reciente una contundente victoria por 4-1 ante el RB Leipzig en la Champions League. Mourinho no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos contra el Barça al frente del Madrid, pero su equipo aún no ha dejado la portería a cero fuera de casa esta temporada y el conjunto blanco ha encajado goles en sus últimos 12 enfrentamientos con su viejo rival, el Barcelona.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Datos clave y noticias sobre lesiones

  • El Barça ha ganado sus últimos 23 partidos de LaLiga en casa.
  • El Madrid ha perdido dos de sus últimos tres partidos de LaLiga fuera de casa.
  • El atacante del Barça Dani Olmo sufrió una lesión contra el PSG, mientras que Eric Garcia también está de baja y Jules Koundé es duda. La estrella brasileña del Madrid Vinícius Júnior está sancionada.

Noticias de los equipos y plantillas

Barcelona contra Real Madrid alineaciones probables

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
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Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
Joan GarcíaJoan GarcíaG. MartinG. MartinPau CubarsíPau CubarsíJoão CanceloJoão CanceloX. EspartX. EspartK. AdeyemiK. AdeyemiF. LopezF. LopezPedriPedriL. YamalL. YamalRodriRodriG. JesusG. JesusT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenF. ValverdeF. ValverdeM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateEndrickEndrickY. DiomandeY. DiomandeA. TchouameniA. TchouameniA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamK. MbappeK. Mbappe
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Real Madrid
RMA
4-2-3-1
Barcelona

Once inicial

Real Madrid

Manager

  • H. Flick
  • J. Mourinho

El Barcelona no podrá contar con Roony Bardghji, Jules Kounde ni Dani Olmo por lesión. Olmo sufrió un problema muscular grave en la derrota ante el PSG y estará de baja aproximadamente un mes. Flick no tiene que afrontar ninguna sanción, aunque las ausencias de Kounde y Olmo suponen bajas importantes en defensa y en el centro del campo, respectivamente.

El Real Madrid viaja a Cataluña sin Vinicius Junior, que cumple sanción, y tampoco podrá contar con el defensa lesionado Raul Asencio. Se añadirán novedades sobre los equipos más cerca del inicio del partido, cuando ambas plantillas ultimen sus preparativos.

Estado de forma

BAR

BAR - Formulario

SEV
W1-3
GET
W3-0
GAL
W1-4
BET
W2-5
PSG
L4-2
Gol marcado (encajado)
17/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
RMA

RMA - Formulario

ATM
L2-1
VIL
W1-0
ROM
W3-4
SEV
W4-1
RBL
W4-1
Gol marcado (encajado)
14/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Barcelona ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su única derrota fue el 20 de octubre ante el PSG en la Champions League, por 4-2 en el Parque de los Príncipes. Sus otros resultados incluyen una victoria por 2-5 en el campo del Real Betis, un triunfo por 1-4 ante el Galatasaray, una victoria por 3-0 contra el Getafe y otra por 1-3 en el campo del Sevilla. En esos cinco partidos, el equipo de Flick ha marcado 15 goles y ha encajado siete.

El Real Madrid también ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Su única derrota fue por 2-1 ante el Atlético de Madrid a finales de septiembre. Desde entonces, el equipo de Mourinho ha mostrado un gran nivel: venció al RB Leipzig por 4-1 el 21 de octubre, al Sevilla por 4-1, a la Roma a domicilio por 3-4 en la Champions League y al Villarreal por 1-0. El Madrid ha marcado 13 goles y ha encajado cuatro en esa racha, con victorias en sus tres encuentros más recientes.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

BarcelonaEmpateReal Madrid
4
0
1
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
F
Supercopa
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
F
Copa del Rey
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
11Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con una victoria del Barcelona por 2-0 en el Spotify Camp Nou, en LaLiga, el 10 de mayo de 2026. En los últimos cinco duelos directos, el Barcelona ha ganado cuatro y el Real Madrid uno. El club catalán también se impuso en la Supercopa, la Copa del Rey y otro encuentro de LaLiga en mayo de 2025. La única victoria del Real Madrid en esa serie llegó en el Bernabéu en octubre de 2025, por 2-1 en LaLiga. El Barcelona ha marcado 14 goles y ha encajado nueve en esos cinco enfrentamientos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
W
W
L
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
L
W
D
W
W
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
W
W
W
L
W
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
L
D
L
W
W
7
AlavésAlavésALA
93241310+311
L
L
D
L
L
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
W
D
W
D
D
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
L
D
L
D
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
W
L
D
L
L
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
W
D
D
L
L
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
L
W
W
L
13
Athletic ClubAthletic ClubATH
823389-19
L
D
D
D
W
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
D
D
W
L
W
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
D
L
W
L
D
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
L
D
L
L
W
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
L
D
L
L
W
18
ElcheElcheELC
91441117-67
D
D
W
L
D
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
D
D
L
W
L
20
MálagaMálagaMAL
9045618-124
L
D
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En LaLiga, el Barcelona ocupa actualmente la primera posición y el Real Madrid, la tercera.

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