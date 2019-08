Dembélé, ¿irónico o sincero?: "Estilo de vida deplorable"

El delantero francés del Barcelona publica una curiosa historia en Instagram en torno a su dieta.

Ousmane Dembélé es uno de los nombres propios del en los últimos días. Especialmente porque parece tener la llave para el complicado fichaje de Neymar Da Silva por el club catalán, tal y como pudo confirmar Goal. Sin embargo, el lesionado delantero francés también está siendo muy criticado por sus

En ese sentido, es curioso el mensaje que este sábado ha subido a las redes sociales el ex jugador del . "Estilo de vida deplorable", escribió Dembélé sobre una foto en la que se le ve viendo el - , de la Premier League, comiendo pasta y salmón y bebiendo zumo de naranja y agua.

Cabe recordar que la dieta de Dembélé ha sido cuestionada en más de una oportunidad por distintos sectores de la prensa, por lo que no queda totalmente claro si el mensaje que publicó el punta galo en Instagram es irónico o no. ¿Lo hace para mostrarle a sus detractores que se cuida, o admite que no le gusta comer esa clase de alimentos?