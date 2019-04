La peor jugada de Coutinho

El brasileño marcó un golazo ante Manchester United, pero envió un mensaje poco inteligente a la afición del Barcelona.

Recuperado ya Dembélé y conocida la alineación para recibir al , Coutinho tenía la posibilidad de subirse al último tren. Valverde confió en él y le dio la titularidad en un partido clave para el como lo era la vuelta de los cuartos de final de la . El brasileño, el fichaje más caro de la historia del club, sólo tenía que aprovechar su oportunidad. Y en parte lo hizo: colaboró para robar la pelota en el 2-0 y coronó una buena actuación con un golazo marca de la casa. Sin embargo, celebró el 3-0 con un gesto que sobraba.

Nada más entrar el balón en la portería de De Gea, el jugador de 26 años llevó sus dedos índices a las orejas. "No escucho", parecía decir. Primero con los ojos cerrados, y luego posando la mirada en la afición. Una afición que casi siempre lo arropó, más allá de algún pito que pudo haber caído de la grada alguna vez. Y eso que tuvo el Camp Nou oportunidades para abuchear al talentoso mediocampista. Pero no. Le apoyó incluso en los peores momentos, conociendo lo que es capaz de ofrecer. De hecho, y pese al mal gesto de Coutinho minutos antes, el público le ovacionó cuando Valverde le reemplazó por Dembélé en el minuto 80. Coutinho no respondió a esos aplausos.

“No he visto el gesto de Coutinho. No sé lo que significará. Es una pregunta para él. Yo me quedo con el golazo. A veces nos quedamos con los detalles”, criticó el propio Valverde en la rueda de prensa posterior al partido. Clement Lenglet también fue consultado por la celebración de su compañero. "Será una celebración suya, no sé qué habrá querido hacer. Lo que importa es el gol que ha marcado, que fue un golazo. Es un gran jugador, tiene huevos", aseguró el central francés.

Lo que no tiene Coutinho es la culpa de haberle costado al Barcelona 160 millones de euros, cifra récord para los catalanes. Sí es responsable de no rendir al nivel que se esperaba de él. El gol que le hizo al United se cansó de hacerlo con el , y por eso el Barça pagó lo que pagó. Pero pocos de esos firmó con el Barcelona, donde sabía que la exigencia iba a ser altísima. Entender eso hubiera sido mejor que desafiar al Camp Nou, la peor jugada que hizo desde que llegó a la Ciudad Condal.

EL FUTURO DE COUTINHO

"El club está contento con él, tiene contrato y seguirá, salvo que paguen la cláusula. Contamos con él porque es un futbolista diferente", comentaba hace algunos días Bartomeu. Sin embargo, tal y como informó Goal hace unos días, la directiva del Barcelona no ve con malos ojos traspasar al jugador. Dependerá de la oferta que llegue por el jugador, que tiene al vestuario de su parte y que quiere seguir visitiendo de azulgrana. En caso de aceptar salir, cabe recordar que en su familia no llegó a adaptarse completamente, por lo que un regreso a la Premier League no parece lo más probable. De hecho, el propio futbolista avisó la semana pasada que volver a la Premier League no entra en sus planes.