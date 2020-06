Barcelona-Atlético de Madrid: Las claves del partido, la estadística de Messi, el duelo Setién vs. Simeone y el desafío Ter Stegen vs. Oblak

El Barça necesita ganar para seguir creyendo y el Atlleti, para asegurarse la Champions; loss madridistas serán "atléticos por un día"

El partido de esta noche puede valer una Liga. y Atlético se medirán esta noche en el Camp Nou sabiendo que la trascendencia de esta noche puede marcar el futuro de ambos equipos, sobre todo en el caso azulgrana. A la expectativa, el y los aficionados madridistas, que serán "atléticos por un día", ya que una victoria rojiblanca en la Ciudad Condal les daría prácticamente asa y media del título de Liga. El Barcelona está inmerso en una crisis y necesita ganar para volver a creer.

La historia dice que Simeone nunca ha ganado en el Camp Nou en Liga, pero también dice que el Cholo ha arrasado a Setién en casi todos sus enfrentamientos...y que la última vez que el Atleti y el Barça se cruzaron...acabó con el despido de Valverde, en la Supercopa de disputada en Arabia. Pero ¿cuales son las claves para entender el partido de hoy que puede decidir la suerte del campeonato de Liga?

Setién, en la picota

Tal y como publicó Goal, Quique Setién no seguirá siendo entrenador del FC Barcelona la próxima temporada. Esa es la intención, ahora mismo, del club azulgrana. El técnico cántabro ha conseguido algo complicado, que vestuario y ejecutiva compartan una opinión unánime: lo mejor para ambas partes sería que club y entrenador separen sus caminos cuando acabe el curso. La mayoría de la directiva ya ha tomado, de manera extraoficial, la decisión de no contar con el cántabro cuando acabe la temporada. Si Setién gana al Atlético, tomará oxígeno. Si no lo hace, estará un poco más cerca del adiós.

El madridismo, "colchonero" por un día

La afición del Real Madrid no siente simpatía por el , pero desde luego, todo el madridismo hoy se volverá "colchonero" por un día. La victoria rojiblanca sería algo vital para dejar expedito el camino del título al cuadro de Zidane. En caso de tropiezo del Barcelona y posterior victoria blanca, el título estaría muy cerca del Real Madrid, que habría remontado la desventaja de dos puntos de antes del parón por el Covid-19.

Messi y Llorente, factores decisivos

Cada vez que Lionel Messi se enfrenta al Atlético de Madrid, es su gran pesadilla. Le ha hecho goles de todos los colores, dentro y fuera del Camp Nou, atormentando siempre al equipo del Cholo, salvo en la Champions, donde el argentino nunca ha podido con el muro rojiblanco. Messi lleva varios partidos sin marcar y quiere romper la racha para que el Barcelona pueda seguir soñando con el título. Por parte colchonera, Marcos Llorente es el gran activo de los de Simeone tras el reinicio de la Liga. Después de sus dos goles en Anfield, Llorente atraviesa por un momento de forma espectacular y desde que se ha colocado como segundo delantero, ha transformado al Atlético de Madrid.

Simeone, a estrenarse en el Camp Nou

A pesar de que el Cholo Simeone eliminó dos veces al Barcelona en la Liga de Campeones, el técnico argentino sigue teniendo una asignatura pendiente respecto a los azulgrana: aún no ha sido capaz de ganarles en Liga, donde sólo ha podido rascarles cinco empates. Sin duda, el Barça es la particular "bestia negra" del Cholo, que tiene clavada esa espina y desea sacársela cuanto antes. Esta noche, mejor que mejor.

El Cholo, trituradora del banquillo azulgrana

Si el Atlético de Madrid gana esta noche en el Camp Nou, muchas voces sugieren que Quique Setién podría perder su trabajo como entrenador en el club azulgrana y ser despedido. Está por ver si eso sucede. Lo que no olvidan los aficionados azulgrana es que ya esta misma temporada, en la el equipo de Simeone dejó KO al Barça con una remontada bestial en los minutos finales que acabó con el despido fulminante de Valverde. El Cholo, por cierto, también sería el "verdugo" del Tata Martino con aquel empate en el Camp Nou (1-1) que le daría la Liga de 2014 al Atleti. Si Simeone logra ganar hoy en el Camp Nou, podría detonar el tecer despido de un entrenador azulgrana, el segundo en una misma temporada. Sería tremendo

Ter Setegen vs. Oblak, duelo de duelos

Si hay dos porteros que sean los mejores del mundo, esos con Marc André Ter Stegen y Jan Oblak. El alemán domina el juego de pies y posee unos reflejos extraordinarios. El esloveno es pura seguridad y desprende áura de portero imbatible. Hay mucho debate sobre cuál de los dos porteros es mejor. Esta noche, ambos serán decisivos para la suerte final de sus equipos. Con el permiso de Courtois, que está haciendo una temporada extraordinaria, Oblak busca dejar su 15ª portería a cero, dato clave para pelear por el que sería su quinto Zamora consecutivo.

El morbo de las pausas de hidratación

Las pausas de hidratación. Después de las imagenes emitidas en Movistar donde se podía ver al segundo de Quique Setién, Eder Sarabia, siendo completamente ignorado por varios jugadores azulgrana, la pausa por "cooling break" del partido de esta noche se va a convertir en todo un acontecimiento. Veremos a ver cómo se comportan los futbolistas del Barcelona y si esta noche Sarabia vuelve a tratar de hablar con los jugaodres como en el último partido en Balaídos, donde Setién prefirió estar en segundo plano.

Bartomeu, aire puro o hundimiento

Con el Barcelona inmerso en una crisis institucional enorme, su presidente, Josep María Bartomeu, sabe que el partido de hoy es vital para su proyecto. Una derrota le colocaría en la picota tras los úlltimos partidos y decisiones tomadas, mientras que un triunfo le permitiría seguir soñando con la Liga y poder pensar en enderezar la nave azulgrana. Si Simeone y los suyos logran derrotar al Barça en el Camp Nou, Bartomeu y sus directivos se encontrarán en una situación límite: destituyeron a Valverde con el equipo líder y se encontrarían, en caso de derrota, sin Liga.