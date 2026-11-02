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Barcelona-Aston Villa, previa de la Champions League: El Barça busca frenar la ambición del Aston Villa en un duelo con mucho en juego

Barcelona vs Aston Villa
Liga de Campeones
Barcelona
Aston Villa

Revitalizados por la contundente goleada por 6-1 al Deportivo Alavés que les hizo olvidar la decepción del Clásico, los azulgranas de Hansi Flick reciben a un ambicioso Aston Villa que busca dejar atrás la frustración en las competiciones nacionales y mantener su racha invicta en Europa.

Barcelona vs Aston Villa: Detalles del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Spotify Camp Nou

El poder ofensivo catalán se mide a los especialistas europeos de Unai Emery

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

El Barcelona recibe al Aston Villa en el Spotify Camp Nou en la Champions League. Ambos clubes llegan con dinámicas opuestas a una noche europea que promete emociones en Cataluña.

El equipo de Hansi Flick atraviesa una racha complicada antes de este encuentro. El Barcelona ha perdido dos de sus últimos tres partidos, incluida una derrota por 1-2 ante el Real Madrid en LaLiga y otra por 4-2 en casa frente al Paris Saint-Germain en la Champions League. Su rendimiento en las competiciones nacionales y europeas ha decaído en un momento decisivo de la temporada.

Aston Villa FC v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

El Villa llega en mucha mejor forma. El equipo de Unai Emery venció 2-1 al Manchester City en su partido más reciente de la Premier League y ha dominado en Europa, con una victoria por 6-0 sobre el Fenerbahce y otra por 3-1 ante el Viking en la Champions League. Su único tropiezo reciente fue una derrota por 3-0 frente al Bournemouth en la Carabao Cup el martes.

En la clasificación de la Champions League, el Barcelona ocupa el octavo puesto y el Villa, el segundo, una muestra del gran rendimiento que ha ofrecido el equipo de Emery en Europa esta temporada.

Lamine Yamal sigue siendo una pieza clave en el ataque del Barcelona. El adolescente ha dejado claro que sus ambiciones van mucho más allá del fútbol de clubes, y Flick contará con su creatividad para superar a una defensa del Villa que solo ha encajado cinco goles en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

Para el Villa, la visita al Camp Nou supone otra oportunidad de demostrar que puede competir entre la élite europea. Emery ha construido un equipo capaz de ganar al máximo nivel, y sus resultados en la Champions League esta temporada lo respaldan.

Noticias de los equipos y plantillas

Barcelona contra Aston Villa alineaciones probables

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formación
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
3-4-2-1
Joan GarcíaJoan GarcíaJoão CanceloJoão CanceloX. EspartX. EspartPau CubarsíPau CubarsíG. MartinG. MartinA. GordonA. GordonM. BernalM. BernalD. OlmoD. OlmoL. YamalL. YamalPedriPedriRaphinhaRaphinhaZ. SuzukiZ. SuzukiP. TorresP. TorresVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfT. MingsT. MingsR. BarkleyR. BarkleyJ. GomesJ. GomesI. MbayeI. MbayeE. BuendiaE. BuendiaJ. McGinnJ. McGinnAlysson EdwardAlysson EdwardN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Barcelona

Once inicial

Aston Villa

Manager

  • H. Flick
  • U. Emery

Estado de forma

BAR

BAR - Formulario

GAL
W1-4
BET
W2-5
PSG
L4-2
RMA
L1-2
ALA
W6-1
Gol marcado (encajado)
18/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
AVL

AVL - Formulario

NEW
W0-1
VIK
W3-1
MCI
W2-1
BOU
L3-0
FUL
D1-1
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial de enfrentamientos directos

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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