Valverde: "Messi tuvo una molestia en el abductor, lo quitamos por precaución"

Ernesto Valverde, entrenador del , compareció después de la ajustada victoria de su equipo 2-1 frente al , por la sexta jornada de .

"Lo primero era ganar. En casa estamos haciendo buenos partidos, nos ha costado después de la lesión de Leo. A ver si mejoramos fuera", empezó diciendo Valverde.

"Metimos 2-0 en 15 minutos pero no pasamos apuros aunque ellos tenían calidad y podían hacer un gol. Sufrimos en la recta final del la primera parte pero en la segunda estuvimos mejor y pudimos marcar el 3-1", analizó.

Por otro lado, consultado por las molestias físicas de Lionel Messi, que le impidieron al argentino disputar la segunda parte del encuentro, Valverde afirmó: "Messi ha tenido una molestia en el abductor y lo hemos quitado por precaución. Veremos mañana. La pretemporada ha sido corta para él".

"Cuando le pasa algo a Messi se para todo el mundo, no solo en el campo sino también en la grada, ya pasó cuando tuvo el problema en el brazo, es una pequeña molestia en el adductor y no queríamos arriesgar, ya veremos mañana pero no queremos tomar riesgos ahora que sale de la lesión", añadió en rueda de prensa.

Preguntado por la posición en la que jugó Antoine Griezmann, contestó: "Griezmann se puede mover en varias posiciones de la delantera. Lo vemos cada día más integrado, hoy también ha marcado y poco a poco".

Además, Valverde respaldó a Luis Suárez, pitado por un sector del Camp Nou al ser reemplazado: "Luis es un jugador que ha estado lesionado y tiene que coger la forma. Al final es un jugador que sabemos que con el tiempo y cuando coge la forma nos ayudará mucho y marca goles. Todo tiene su proceso. Hace nada hizo dos goles"