Barça, Real Madrid y Athletic impugnan ante la justicia el acuerdo LaLiga-CVC

Los tres clubes que votaron en contra del acuerdo comercial lo consideran ilegal y creen que los juzgados lo tienen que invalidar

El Barcelona, el Real Madrid y el Athletic Club han impugnado ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid el acuerdo al que llegaron LaLiga y el fondo de inversión americano CVC Capital Partners, por el cuál al firma estadounidense se hacía con el 10% del negocio de la competición por 2.700 millones de euros. Los tres clubes, que ya votaron en contra del acuerdo en la Asamblea de LaLiga celebrada el 12 de agosto, han decidido impugnar el acuerdo, al que los tres clubes propiedad de sus socios consideran irregular e irrespetuoso y que vulnera, en toda su forma, las leyes españolas.

Según ha explicado el Barcelona, este jueves la junta directiva del conjunto blaugrana analizó el acuerdo tras la confección de un informe por parte de la comisión económica del club. "El acuerdo de LaLiga con CVC no tenía sentido para el FC Barcelona, ni por su coste, ni por las contraprestaciones a recibir, ni por la duración, ni tampoco por el nivel de obligaciones y compromisos que contiene", explica la entidad catalana en un comunicado.

Además, el vicepresidente económico del club, Eduard Romeu, comentó que "impugnamos por dos razones. En primer lugar, porque la convocatoria llevaba una información insuficiente. Y en segundo lugar, porque en el transcurso de la Asamblea se produjo un cambio de criterio y se votó algo diferente a la propuesta inicial. Es un cheque en blanco de LaLiga que nosotros creemos que no es correcto. Nos dimos cuenta que el documento no correspondía con lo que nos habían dicho inicialmente. Era hipotecar el club durante 50 años".

🔊 Eduard Romeu explica las razones de la impugnación por parte del FC Barcelona del acuerdo de Laliga con el fondo de inversión CVC pic.twitter.com/jcWyrNSqDr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 17, 2021

El comunicado

"Ahletic Club, F. C. Barcelona y Real Madrid C. F. comunican que han impugnado el acuerdo adoptado por la Asamblea de LaLiga el pasado 12 de agosto de 2021, relativo a la operación entre LaLiga y CVC, al tratarse de un acuerdo que vulnera lo previsto en la normativa aplicable (y, en particular, entre otros, el Real Decreto-Ley 5/2015) y que fue adoptado en el marco de un procedimiento notoriamente irregular e irrespetuoso con las mínimas garantías exigibles a estos efectos, especialmente ante una operación de tal trascendencia y duración".