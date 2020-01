Barboza: "Pusineri es muy parecido a Gallardo"

El defensor comparó al nuevo entrenador de Independiente con el DT de River. La divertida respuesta de Pusi.

A días de que haga su presentación oficial al frente de Independiente, en el partido pendiente contra River, el técnico Lucas Pusineri fue comparado nada menos que con el DT rival, Marcelo Gallardo. "Son muy parecidos", aseguró Alexander Barboza, que fue dirigido por ambos.

En charla con TyC Sports, el defensor del Rojo fundamentó su comparación: "Es muy parecido en su forma de trabajar, en su forma de ser, en los ejercicios, en lo que pide futbolísticamente. En lo que es como persona yo también lo considero parecido. Ojalá que no me equivoque, que sea así y que nos vaya bien a todos, como le fue a River".

En la misma línea, el zaguero formado en las inferiores millonarias agregó: "Gallardo es alguien que me dejó muy marcado por lo que ha hablado conmigo. Y te digo que es muy parecido porque en un par de días de entrenamiento vino Pusineri y me dejó una enseñanza que Marcelo ya me la había dicho. Y claramente ahí dije sí, es muy parecido".

LA REACCIÓN DE PUSINERI

Al ser consultado por los elogios de Barboza, el ex técnico del tuvo una divertida respuesta. "¡Se ve que quiere jugar!", dijo Pusi, entre risas, en declaraciones al medio partidario De la Cuna al Infierno. "Es una linda alegría. A Marcelo lo aprecio, me pone contento lo que le está pasando en su vida personal. Que un jugador que hoy es dirigido por mi me ponga en ese lugar me sienta bien", señaló.