Balotelli habla de su incidente racista: "Son unos gilip***"

Mario Balotelli ha dado su versión de lo ocurrido el fin de semana pasado durante el Verona-Brescia cuando escuchó cánticos racistas contra él lo que provocó que les lanzará el balón con furia y amenazara con irse del partido.

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Tras la sanción al Verona con el cierre de esa parte de la grada y la prohibición a su jefe ultra de acceder al estadio hasta 2030, Balotelli ha querido explicar lo que sucedió en una entrevista con Le Lene.

“Lo que pasó el domingo no es bonito pero no acusé al Verona ni acusé a su grada. Yo acusé a varios idiotas que fueron quienes lo hicieron. Les escuché. Acuso a todos estos gilip*** y eso es todo. No fueron dos o tres porque les oí desde el campo”.