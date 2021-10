¿Balón de Oro? El viral tweet del Real Madrid para felicitar a Francia y a Benzema

La felicitación de los blancos para el campeón de la Nations League llamó la atención de muchos usuarios de Internet.

El Real Madrid ha dado la nota luego de la victoria de Francia sobre España en la final de la UEFA Nations League. Y es que el club de LaLiga ha publicado un curioso mensaje en sus redes sociales para felicitar a Les Bleus y especialmente a Karim Benzema, delantero madridista.

"Felicidades al @equipedefrance y a todos los aficionados al fútbol de Francia por el extraordinario título conseguido de #NationsLeague y enhorabuena a nuestro espectacular jugador @Benzema, Balón de Oro", se pudo leer en la cuenta oficial de Twitter del conjunto español después del triunfo galo 1-2 en San Siro, con goles de Kylian Mbappé y del propio Benzema.

A más de un usuario de Internet le ha llamado la atención el mensaje que apareció en las redes del conjunto capitalino. Cabe señalar que Benzema ha tenido un año espectacular con el Real Madrid y, en efecto, está entre los candidatos a quedarse con el Balón de Oro 2021, con France Football incluyéndole el pasado viernes entre los 30 nominados.

"Desde pequeño tengo el sueño de ganar el Balón de Oro, que es el sueño que tenemos todos los futbolistas", había dicho Benzema en una entrevista concedida horas antes al diario AS, aunque ha dejado claro que para él lo más importante siempre ha sido el equipo.

La felicitación del Real Madrid para España

Ocho minutos antes de felicitar con mucho énfasis a Francia y a su futbolista, el Real Madrid había publicado un mensaje para la Selección española. Enhorabuena a la @SeFutbol por el extraordinario torneo disputado y haber conseguido llegar a la final. Felicidades al seleccionador y a todos los componentes del equipo español. Orgullo", rezaba el 'tweet'.

Es preciso recordar que el Real Madrid no ha tenido representación en la Selección española ni en la Eurocopa del pasado verano ni en la Final Four de la Nations League, ya que Luis Enrique Martínez ha decidido no convocar a ningún jugador del club madrileño.