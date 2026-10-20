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Stream the 2026 Ballon d'Or for FREE on DAZN
Traducido por

Balón de Oro 2026: cómo verlo y seguirlo en directo gratis, retransmisiones online, canales de televisión, fecha y hora de inicio

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para ver en directo y gratis la ceremonia del Balón de Oro 2026.

La 70.ª edición del Balón de Oro, posiblemente el premio individual más prestigioso al que puede aspirar un futbolista, se celebrará en el London Palladium el lunes 26 de octubre. Será la primera vez que la gala anual tenga lugar fuera de París, como homenaje a su primer ganador, Sir Stanley Matthews.

El célebre galardón de France Football, creado en 1956 y entregado por primera vez a una futbolista en 2018, ha reconocido a muchos de los mejores jugadores del mundo. Ousmane Dembélé aspira a revalidar el premio masculino, que Lionel Messi ganó ocho veces y Cristiano Ronaldo, cinco, entre 2008 y 2023. Este año habrá una nueva ganadora del Balón de Oro femenino tras los tres triunfos consecutivos de Aitana Bonmatí.

Pero ¿cómo puedes ver la gala en directo y gratis? GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para seguir la ceremonia del Balón de Oro 2026.

¿Cuándo es la gala del Balón de Oro 2026? Fecha, hora de inicio y retransmisión en directo

Fecha

Lunes 26 de octubre de 2026

Hora

20:00 GMT / 21:00 CET / 16:00 EDT / 13:00 PDT 

Lugar

London Palladium, Londres, Inglaterra

Retransmisión en directo

DAZN (en la mayoría de los territorios; consulta las excepciones más abajo)

En la mayoría de los países del mundo, la plataforma DAZN retransmitirá en directo y gratis, en exclusiva, la gala del Balón de Oro 2026. Para verla, solo tienes que registrarte y crear una cuenta gratuita de DAZN, para lo que únicamente necesitas facilitar tu dirección de correo electrónico, o iniciar sesión en tu cuenta, tengas o no una suscripción activa.

Sin embargo, en algunos países y territorios, la gala del Balón de Oro se emitirá a través de otras plataformas locales. GOAL te indica dónde verla en esos lugares. Si tu país no aparece en la siguiente tabla, deberías poder seguir la ceremonia a través de DAZN.

País

Operador

Página principal

Armenia

FAST Media

FAST Media

Azerbaiyán, Bielorrusia, Asia Central, Kazajistán y Rusia

Quest Media

Quest Media

Bulgaria

bTV

bTV

Chequia

TV Nova

TV Nova

Francia

L'Équipe TV (en abierto)

L’Équipe TV

Georgia

Setanta Sports y Silknet

Setanta Sports / Silknet

Hungría

RTL Hungary

RTL Hungary

Noruega

TV2

TV2

Rumanía

Clever Media

Clever Media

Eslovaquia

TV Nova

TV Nova

España

Movistar+

Movistar+

La gala de este año estará presentada por Kate Scott y Thierry Henry. El exdelantero del Mónaco, la Juventus, el Arsenal, el Barcelona y Francia, que quedó segundo en el Balón de Oro de 2003, copresenta junto a Scott la cobertura en directo de la Champions League de la UEFA en CBS Sports, en Estados Unidos.

LEE MÁS: El Balón de Oro anuncia una sede emblemática y una pareja de presentadores estrella para su histórica gala del 70.º aniversario

¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2026?

GOAL te presenta a continuación la lista completa de nominados a cada uno de los premios que se entregarán en la gala del Balón de Oro:

Nominados al Balón de Oro masculino 2026

Jugador

Club(es)

Selección

Jude Bellingham

Real Madrid

Inglaterra

Pau Cubarsí

Barcelona

España

Marc Cucurella

Chelsea / Real Madrid

España

Ousmane Dembélé

Paris Saint-Germain

Francia

Luis Díaz

Bayern de Múnich

Colombia

Bruno Fernandes

Manchester United

Portugal

Gabriel Magalhães

Arsenal

Brasil

Erling Haaland

Manchester City

Noruega

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

Marruecos

Harry Kane

Bayern de Múnich

Inglaterra

Khvicha Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain

Georgia

Lamine Yamal

Barcelona

España

Sadio Mané

Al-Nassr

Senegal

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brasil

Lautaro Martínez

Inter de Milán

Argentina

Kylian Mbappé

Real Madrid

Francia

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portugal

Lionel Messi

Inter Miami

Argentina

João Neves

Paris Saint-Germain

Portugal

Michael Olise

Bayern de Múnich

Francia

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Ecuador

Julián Quiñones

Al-Qadsiah

México

Declan Rice

Arsenal

Inglaterra

Rodri

Manchester City / Barcelona

España

Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain

España

William Saliba

Arsenal

Francia

Ferran Torres

Barcelona / Paris Saint-Germain

España

Dayot Upamecano

Bayern de Múnich

Francia

Vinícius Júnior

Real Madrid

Brasil

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portugal

Nominadas al Balón de Oro femenino 2026

Jugadora

Club(es)

Selección

Selma Bacha

OL Lyonnes

Francia

Barbra Banda

Orlando Pride

Zambia

Esmee Brugts

Barcelona

Países Bajos

Klara Bühl

Bayern de Múnich

Alemania

Mariona Caldentey

Arsenal

España

Scarlett Camberos

Club América

México

Kerstin Casparij

Manchester City

Países Bajos

Temwa Chawinga

Kansas City Current

Malaui

Cata Coll

Barcelona

España

Melchie Dumornay

OL Lyonnes

Haití

Caroline Graham Hansen

Barcelona

Noruega

Alex Greenwood

Manchester City

Inglaterra

Patri Guijarro

Barcelona

España

Pernille Harder

Bayern de Múnich

Dinamarca

Yui Hasegawa

Manchester City

Japón

Rose Lavelle

Gotham FC

Estados Unidos

Mapi León

Barcelona / London City Lionesses

España

Lorena

Kansas City Current

Brasil

Melvine Malard

Manchester United / Chelsea

Francia

Manaka Matsukubo

North Carolina Courage / Chelsea

Japón

Vivianne Miedema

Manchester City

Países Bajos

Ewa Pajor

Barcelona

Polonia

Clàudia Pina

Barcelona

España

Alexia Putellas

Barcelona / London City Lionesses

España

Wendie Renard

OL Lyonnes

Francia

Alessia Russo

Arsenal

Inglaterra

Khadija Shaw

Manchester City

Jamaica

Momoko Tanikawa

Bayern de Múnich

Japón

Caroline Weir

Real Madrid / OL Lyonnes

Escocia

Tessa Wullaert

Inter de Milán / Como

Bélgica

Nominados al Trofeo Kopa 2026

Jugador

Club(es)

Selección

Kerim Alajbegović

RB Salzburgo / Juventus

Bosnia y Herzegovina

Ayyoub Bouaddi

Lille / Manchester City

Marruecos

Pau Cubarsí

Barcelona

España

Yan Diomandé

RB Leipzig / Real Madrid

Costa de Marfil

Lennart Karl

Bayern de Múnich

Alemania

Éli Junior Kroupi

Bournemouth

Francia

Lamine Yamal

Barcelona

España

Johan Manzambi

Friburgo / Aston Villa

Suiza

Ibrahim Maza

Bayer Leverkusen

Argelia

Warren Zaïre-Emery

Paris Saint-Germain

Francia

Nominadas al Trofeo Kopa femenino 2026

Jugadora

Club(es)

Selección

Veerle Buurman

Chelsea

Países Bajos

Vicky López

Barcelona

España

Felicia Schröder

BK Häcken / Real Madrid

Suecia

Clara Serrajordi

Barcelona

España

Lily Yohannes

OL Lyonnes

Estados Unidos

Nominados al Trofeo Yashin 2026

Jugador

Club(es)

Selección

Yassine Bounou

Al-Hilal

Marruecos

Thibaut Courtois

Real Madrid

Bélgica

Joan García

Barcelona

España

Gregor Kobel

Borussia Dortmund

Suiza

Emiliano Martínez

Aston Villa / Chelsea

Argentina

Édouard Mendy

Al-Ahli

Senegal

David Raya

Arsenal

España

Matvey Safonov

Paris Saint-Germain

Rusia

Unai Simón

Athletic de Bilbao

España

Vozinha

Chaves / Colo-Colo

Cabo Verde

Nominadas al Trofeo Yashin femenino 2026

Jugadora

Club

Selección

Ann-Katrin Berger

Gotham FC

Alemania

Cata Coll

Barcelona

España

Hannah Hampton

Chelsea

Inglaterra

Lorena

Kansas City Current

Brasil

Ayaka Yamashita

Manchester City

Japón

Nominados al Trofeo Johan Cruyff masculino 2026

Entrenador

Equipo

Nacionalidad

Mikel Arteta

Arsenal

Española

Luis de la Fuente

España

Española

Unai Emery

Aston Villa

Española

Vincent Kompany

Bayern de Múnich

Belga

Luis Enrique

Paris Saint-Germain

Española

Nominados al Trofeo Johan Cruyff femenino 2026

Entrenador/a

Equipo(s)

Nacionalidad

Jonatan Giráldez

OL Lyonnes

Española

Andrée Jeglertz

Manchester City

Sueca

Nils Nielsen

Japón

Danesa

Pere Romeu

Barcelona

Española

Elena Sadiku

Celtic / BK Häcken

Sueca

Nominados al premio al Club masculino del Año 2026

Club

Liga

País

Arsenal

Premier League

Inglaterra

Bayern de Múnich

Bundesliga

Alemania

Bodø/Glimt

Eliteserien

Noruega

Flamengo

Brasileirão

Brasil

Paris Saint-Germain

Ligue 1

Francia

Nominados al premio al Club femenino del Año 2026

Club

Liga

País

Barcelona

Liga F

España

Bayern de Múnich

Frauen-Bundesliga

Alemania

Club América

Liga MX Femenil

México

Manchester City

Women's Super League

Inglaterra

OL Lyonnes

Première Ligue

Francia

¿Quiénes son los favoritos de las casas de apuestas para ganar el Balón de Oro?

Entre las casas de apuestas británicas, el delantero del Bayern de Múnich y de Inglaterra Harry Kane encabeza las apuestas para ganar el Balón de Oro masculino 2026. A martes 20 de octubre, su cuota más baja entre distintas casas de apuestas es de 1/2, según el comparador de cuotas Oddschecker.

Le sigue Lamine Yamal, jugador del Barcelona y ganador de la Copa Mundial de la FIFA con España, que quedó segundo en el Balón de Oro del año pasado y ha ganado el Trofeo Kopa dos veces consecutivas. En algunas casas, su cuota es de 1/1.

Más allá de los dos favoritos de las casas de apuestas, Kylian Mbappé, del Real Madrid y Francia, tiene generalmente una cuota de 12/1, mientras que la de Khvicha Kvaratskhelia, del Paris Saint-Germain y Georgia, puede encontrarse a 16/1.

Entre quienes tienen cuotas más bajas figuran tres antiguos ganadores del Balón de Oro incluidos en la lista masculina. El ocho veces ganador Lionel Messi tiene una cuota de 16/1; Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro del año pasado, aparece a 22/1, mientras que la cuota más baja del vencedor de 2024, Rodri, es de 25/1.

Las cuotas del Balón de Oro femenino no están tan disponibles como las del premio masculino, pero, según la plataforma estadounidense de predicciones Polymarket, Alexia Putellas, ganadora en 2021 y 2022 e internacional española que este verano fichó por el London City Lionesses, recién ascendido a la Women's Super League, es la gran favorita para ganar el premio, con un 94 % de probabilidades a martes 20 de octubre.

La única otra jugadora a la que se atribuye más de un 1 % de probabilidades de ganar el Balón de Oro femenino es Ewa Pajor, del Barcelona y Polonia. Aitana Bonmatí, ganadora del premio en cada uno de los tres últimos años, no figura entre las nominadas de este año.

¿Boicoteará el Real Madrid la gala del Balón de Oro de este año?

Todavía no está claro si una delegación del Real Madrid asistirá a la gala del Balón de Oro 2026 en el London Palladium.

El Real Madrid ha sido noticia por boicotear en la práctica la ceremonia en cada uno de los dos últimos años. Decidió no enviar una delegación a la gala de 2024 tras saber que su delantero internacional brasileño Vinícius Júnior perdería el máximo galardón frente al capitán de España Rodri, entonces jugador del Manchester City y ahora del Barcelona.

El Real Madrid tampoco envió representantes a París para la gala del Balón de Oro del año pasado, una decisión que algunos medios interpretaron como una protesta contra el sistema de votación empleado por la organizadora, France Football.

Sin embargo, parece que el club madrileño podría haber cambiado su postura respecto al premio. El mes pasado publicó un mensaje en X (antes Twitter) en el que reconocía que cuatro de sus jugadores, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, habían sido nominados al Balón de Oro masculino.

LEE MÁS: Un año después del boicot: el Real Madrid cambia su postura respecto al Balón de Oro


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