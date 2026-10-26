Balón de Oro 2026: Cómo verlo GRATIS en directo: retransmisiones online, canales de televisión, fecha y hora de inicio

La 70.ª edición del Balón de Oro, posiblemente el premio individual más prestigioso al que puede aspirar un futbolista, se entregará en el London Palladium el lunes 26 de octubre de 2026. Será la primera vez que la ceremonia anual se celebre fuera de París, en homenaje a su primer ganador, Sir Stanley Matthews.
El célebre galardón del balón dorado de France Football, creado en 1956 y concedido por primera vez a una futbolista en 2018, ha distinguido a muchos de los mejores jugadores del mundo. Ousmane Dembélé aspira a revalidar el premio masculino, que Lionel Messi ganó ocho veces y Cristiano Ronaldo cinco entre 2008 y 2023. El Balón de Oro femenino de este año tendrá una ganadora diferente, que sucederá a Aitana Bonmatí, vencedora en cada uno de los últimos tres años.
Pero ¿cómo puedes ver la ceremonia en directo y gratis? GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para seguir la entrega del Balón de Oro 2026.
¿Cuándo es la ceremonia del Balón de Oro 2026? Fecha, hora de inicio y retransmisión en directo
Fecha
Lunes 26 de octubre de 2026
Hora
20:00 GMT / 21:00 CET / 16:00 EDT / 13:00 PDT
Lugar
London Palladium, Londres, Inglaterra
Retransmisión en directo
DAZN (en la mayoría de los territorios; consulta las excepciones más abajo)
En la mayoría de los países del mundo, la plataforma de streaming DAZN ofrecerá en exclusiva y gratis la retransmisión en directo de la ceremonia del Balón de Oro 2026. Para verla, solo tienes que registrarte y obtener una cuenta gratuita de DAZN, para lo que únicamente necesitas facilitar tu dirección de correo electrónico, o iniciar sesión en tu cuenta, tengas o no una suscripción activa.
Sin embargo, en algunos países y territorios, otras plataformas locales retransmitirán la ceremonia del Balón de Oro. GOAL te indica dónde puedes verla en esos lugares. Si tu país no aparece en la siguiente tabla, deberías poder seguirla a través de DAZN.
País
Canal o plataforma
Página web
Armenia
FAST Media
Azerbaiyán, Bielorrusia, Asia Central, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán
Quest Media
Quest Media
Bulgaria
bTV
Chequia
TV Nova
Francia y Mónaco
L'Équipe TV (en abierto)
Georgia
Setanta Sports y Silknet
Hungría
RTL Hungary
Noruega
TV2
Rumanía
Clever Media
Eslovaquia
TV Nova
España
Movistar+
Turquía
Turk Telekom
Turk Telekom
La ceremonia de este año estará presentada por Kate Scott y Thierry Henry. El exdelantero del Mónaco, la Juventus, el Arsenal, el Barcelona y Francia, que quedó segundo en el Balón de Oro de 2003, presenta junto a Scott la cobertura en directo de la Champions League de la UEFA en CBS Sports, en Estados Unidos.
LEE MÁS: El Balón de Oro anuncia una sede emblemática y una pareja de presentadores de renombre para la histórica ceremonia de su 70.º aniversario
¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2026?
GOAL te ofrece a continuación la lista completa de nominados a cada uno de los premios que se entregarán en la ceremonia del Balón de Oro:
Nominados al Balón de Oro masculino 2026
Jugador
Club(es)
Selección
Jude Bellingham
Real Madrid
Inglaterra
Pau Cubarsí
Barcelona
España
Marc Cucurella
Chelsea / Real Madrid
España
Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain
Francia
Luis Díaz
Bayern de Múnich
Colombia
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
Gabriel Magalhães
Arsenal
Brasil
Erling Haaland
Manchester City
Noruega
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
Marruecos
Harry Kane
Bayern de Múnich
Inglaterra
Khvicha Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
Georgia
Lamine Yamal
Barcelona
España
Sadio Mané
Al-Nassr
Senegal
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brasil
Lautaro Martínez
Inter de Milán
Argentina
Kylian Mbappé
Real Madrid
Francia
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portugal
Lionel Messi
Inter Miami
Argentina
João Neves
Paris Saint-Germain
Portugal
Michael Olise
Bayern de Múnich
Francia
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Ecuador
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
México
Declan Rice
Arsenal
Inglaterra
Rodri
Manchester City / Barcelona
España
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
España
William Saliba
Arsenal
Francia
Ferran Torres
Barcelona / Paris Saint-Germain
España
Dayot Upamecano
Bayern de Múnich
Francia
Vinícius Júnior
Real Madrid
Brasil
Vitinha
Paris Saint-Germain
Portugal
Nominadas al Balón de Oro femenino 2026
Jugadora
Club(es)
Selección
Selma Bacha
OL Lyonnes
Francia
Barbra Banda
Orlando Pride
Zambia
Esmee Brugts
Barcelona
Países Bajos
Klara Bühl
Bayern de Múnich
Alemania
Mariona Caldentey
Arsenal
España
Scarlett Camberos
Club América
México
Kerstin Casparij
Manchester City
Países Bajos
Temwa Chawinga
Kansas City Current
Malaui
Cata Coll
Barcelona
España
Melchie Dumornay
OL Lyonnes
Haití
Caroline Graham Hansen
Barcelona
Noruega
Alex Greenwood
Manchester City
Inglaterra
Patri Guijarro
Barcelona
España
Pernille Harder
Bayern de Múnich
Dinamarca
Yui Hasegawa
Manchester City
Japón
Rose Lavelle
Gotham FC
Estados Unidos
Mapi León
Barcelona / London City Lionesses
España
Lorena
Kansas City Current
Brasil
Melvine Malard
Manchester United / Chelsea
Francia
Manaka Matsukubo
North Carolina Courage / Chelsea
Japón
Vivianne Miedema
Manchester City
Países Bajos
Ewa Pajor
Barcelona
Polonia
Clàudia Pina
Barcelona
España
Alexia Putellas
Barcelona / London City Lionesses
España
Wendie Renard
OL Lyonnes
Francia
Alessia Russo
Arsenal
Inglaterra
Khadija Shaw
Manchester City
Jamaica
Momoko Tanikawa
Bayern de Múnich
Japón
Caroline Weir
Real Madrid / OL Lyonnes
Escocia
Tessa Wullaert
Inter de Milán / Como
Bélgica
Nominados al Trofeo Kopa 2026
Jugador
Club(es)
Selección
Kerim Alajbegović
RB Salzburgo / Juventus
Bosnia y Herzegovina
Ayyoub Bouaddi
Lille / Manchester City
Marruecos
Pau Cubarsí
Barcelona
España
Yan Diomandé
RB Leipzig / Real Madrid
Costa de Marfil
Lennart Karl
Bayern de Múnich
Alemania
Éli Junior Kroupi
Bournemouth
Francia
Lamine Yamal
Barcelona
España
Johan Manzambi
Friburgo / Aston Villa
Suiza
Ibrahim Maza
Bayer Leverkusen
Argelia
Warren Zaïre-Emery
Paris Saint-Germain
Francia
Nominadas al Trofeo Kopa femenino 2026
Jugadora
Club(es)
Selección
Veerle Buurman
Chelsea
Países Bajos
Vicky López
Barcelona
España
Felicia Schröder
BK Häcken / Real Madrid
Suecia
Clara Serrajordi
Barcelona
España
Lily Yohannes
OL Lyonnes
Estados Unidos
Nominados al Trofeo Yashin 2026
Jugador
Club(es)
Selección
Yassine Bounou
Al-Hilal
Marruecos
Thibaut Courtois
Real Madrid
Bélgica
Joan García
Barcelona
España
Gregor Kobel
Borussia Dortmund
Suiza
Emiliano Martínez
Aston Villa / Chelsea
Argentina
Édouard Mendy
Al-Ahli
Senegal
David Raya
Arsenal
España
Matvey Safonov
Paris Saint-Germain
Rusia
Unai Simón
Athletic de Bilbao
España
Vozinha
Chaves / Colo-Colo
Cabo Verde
Nominadas al Trofeo Yashin femenino 2026
Jugadora
Club
Selección
Ann-Katrin Berger
Gotham FC
Alemania
Cata Coll
Barcelona
España
Hannah Hampton
Chelsea
Inglaterra
Lorena
Kansas City Current
Brasil
Ayaka Yamashita
Manchester City
Japón
Nominados al Trofeo Johan Cruyff masculino 2026
Entrenador
Equipo
Nacionalidad
Mikel Arteta
Arsenal
Española
Luis de la Fuente
España
Española
Unai Emery
Aston Villa
Española
Vincent Kompany
Bayern de Múnich
Belga
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Española
Nominados al Trofeo Johan Cruyff femenino 2026
Entrenador o entrenadora
Equipo(s)
Nacionalidad
Jonatan Giráldez
OL Lyonnes
Española
Andrée Jeglertz
Manchester City
Sueca
Nils Nielsen
Japón
Danesa
Pere Romeu
Barcelona
Española
Elena Sadiku
Celtic / BK Häcken
Sueca
Nominados a mejor club masculino de 2026
Club
Liga
País
Arsenal
Premier League
Inglaterra
Bayern de Múnich
Bundesliga
Alemania
Bodø/Glimt
Eliteserien
Noruega
Flamengo
Brasileirão
Brasil
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Francia
Nominados a mejor club femenino de 2026
Club
Liga
País
Barcelona
Liga F
España
Bayern de Múnich
Frauen-Bundesliga
Alemania
Club América
Liga MX Femenil
México
Manchester City
Women's Super League
Inglaterra
OL Lyonnes
Première Ligue
Francia
¿A quién señalan las casas de apuestas como favorito para ganar el Balón de Oro?
Entre las casas de apuestas británicas, el delantero del Bayern de Múnich e Inglaterra Harry Kane encabeza los pronósticos para ganar el Balón de Oro masculino 2026. A las 13:00 GMT del lunes 26 de octubre, es el favorito con una cuota de 1/3 en varias casas de apuestas, según la web de comparación de cuotas Oddschecker.
Tras marcar dos goles en El Clásico de anoche, la cuota del jugador del Real Madrid y Francia Kylian Mbappé ha bajado drásticamente: pasó de 12/1 a principios de la semana pasada a situarse en 15/8 en muchas casas el día de la ceremonia.
En cambio, el campeón de la Copa Mundial de la FIFA con España y jugador del Barcelona Lamine Yamal, segundo en el Balón de Oro del año pasado y ganador de las dos últimas ediciones del Trofeo Kopa, ha visto subir su cuota. A principios de la semana pasada llegó a estar en 1/1 en algunas casas, pero ahora su cuota más baja es de 4/1: Mbappé le ha adelantado y ocupa el tercer puesto en los pronósticos.
La cuota del jugador del Paris Saint-Germain y Georgia Khvicha Kvaratskhelia también ha subido drásticamente: su cuota más baja es ahora de 66/1, frente al 16/1 al que se ofrecía la semana pasada.
El ocho veces ganador del Balón de Oro Lionel Messi y el vencedor de 2024, Rodri tienen ambos una cuota de 33/1, mientras que la del ganador del Balón de Oro del año pasado, Ousmane Dembélé, se sitúa en 80/1.
Las cuotas del Balón de Oro femenino no están tan disponibles como las del premio masculino, pero, según la web estadounidense de mercados de predicción Polymarket, Alexia Putellas, ganadora en 2021 y 2022 e internacional con España que este verano pasó del Barcelona al London City Lionesses, recién ascendido a la Women's Super League, es la gran favorita para ganar el premio de 2026, con una probabilidad del 94,5 % a las 13:00 GMT del lunes 26 de octubre.
La única otra jugadora a la que se atribuye más de un 1 % de posibilidades de ganar el Balón de Oro femenino es la futbolista del Barcelona y Polonia Ewa Pajor, con un 4,7 %. Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro femenino en cada uno de los últimos tres años, no figura entre las nominadas de este año.
¿Boicoteará el Real Madrid la ceremonia del Balón de Oro de este año?
Por ahora no está claro si una delegación del Real Madrid acudirá al London Palladium para la ceremonia del Balón de Oro 2026.
El Real Madrid ha sido noticia por boicotear, en la práctica, la ceremonia en cada uno de los dos últimos años. Decidió no enviar una delegación a la de 2024 tras enterarse de que su delantero internacional con Brasil Vinícius Júnior no ganaría el máximo galardón, que recaería en el capitán de España Rodri, entonces jugador del Manchester City y ahora del Barcelona.
El Real Madrid tampoco envió representantes a París para la gala del Balón de Oro del año pasado, una decisión que algunos medios interpretaron como una protesta contra el sistema de votación empleado por los organizadores de France Football.
Sin embargo, parece que el club madrileño podría haber cambiado de postura respecto al premio. El mes pasado publicó un mensaje en X (antes Twitter) en el que reconocía la nominación de cuatro jugadores de su equipo masculino, Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, al Balón de Oro masculino.
LEE MÁS: Un año después del boicot: el Real Madrid cambia de postura respecto al Balón de Oro
Enlaces relacionados
- Clasificación de favoritos para el Balón de Oro 2026
- Clasificación de favoritas para el Balón de Oro femenino 2026
- ¿De qué está hecho el trofeo del Balón de Oro y cuánto vale?