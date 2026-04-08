Uno de los creadores de contenido desató una ola de indignación entre la afición del Real Madrid, después de cortarle el pelo a uno de los asistentes en las gradas del estadio «Santiago Bernabéu», durante el partido del equipo ante el Bayern Múnich en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

En los minutos decisivos del encuentro, mientras el conjunto blanco buscaba igualar el marcador ante el equipo bávaro, parecía que dos aficionados en la grada no prestaban atención al desarrollo del partido, que terminó con victoria del Bayern (2-1) en la capital española.

En lugar de seguir los acontecimientos del duelo, el dúo decidió aprovechar el momento para crear contenido: uno de ellos, un barbero que busca fama, le cortó el pelo al otro dentro de la grada.

El barbero, un inglés residente en Gibraltar y que cuenta con unos 1200 seguidores en «Instagram» bajo el nombre Nogz_barbers, intentó aprovechar el gran evento para obtener una rápida promoción personal.

A pesar de la importante victoria lograda por el Bayern Múnich, esta escena generó una amplia polémica en las redes sociales, donde el video se difundió intensamente y recibió duras críticas por parte de los aficionados.

La cadena francesa RMC Sport informó que un aficionado describió la escena como «asquerosa», mientras que otros señalaron que esta conducta obstaculizó la visión de algunos presentes dentro del estadio.

Este incidente también planteó preguntas adicionales, la principal: ¿cómo logró el barbero introducir la máquina de cortar el pelo en la grada?

Este hecho refleja un fenómeno creciente: la presencia de algunos influencers en los estadios en busca de escenas polémicas o un «trend», aunque sea a costa del ambiente del partido.

Hace apenas unas semanas, el estadio «Santiago Bernabéu» vivió un caso similar, cuando un aficionado del Real Madrid se quejó de la presencia de «creadores de contenido en TikTok que gritan durante todo el partido», durante la contundente victoria del equipo sobre el Elche en la liga española.

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