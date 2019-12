Gareth Bale no jugó ni un minuto en Brujas y Zidane lo explica: "Elegí a otros y ya"

El galés no participó en el duelo ante el Bélgica y ya acumula dos partidos seguidos sin minutos aunque el técnico quiso restarle importancia.

El venció este miércoles por 1-3 al Brujas en la última jornada de la fase de grupos de la UEFA en la que no se jugaba nada y una de las noticias del partido es que Gareth Bale no tuvo ni un minuto a pesar de que no tenía problemas físicos y que el pasado sábado tampoco jugó ante el en .

Lo cierto es que Zidane decidió apostar por jugadores menos habituales y que necesitan minutos como Vinicius, Jovic, Rodrygo, Isco, Militao u Odriozola, mientras que Brahim Díaz salió en la segunda parte. Sin embargo, Zidane sí dio minutos en la recta final a dos titulares habituales como Benzema y Fede Valverde y ni aún así entró Bale. El preparador galo intentó restarle importancia a su decisión en rueda de prensa. "Había que hacer tres cambios y elegí a otro", zanjó.

La titularidad de Casemiro: "Ya pasó el partido, ya está, ha jugado y veremos el próximo. Ya se verá lo que pasa en . Hoy no ha vuelto a descansar, no es el momento de decir lo que va a pasar. Contentos con la victoria, a descansar bien y a pensar a partir de mañana en el siguiente partido."

Vinícius: "Nos alegramos por él, por Rodrygo y por Luka. Hay que seguir, porque estamos en un buen momento, en un buen nivel. Hay que seguir así, en esta línea"

El Valencia y el Clásico: "No estoy preocupado, llegamos bien a los tres próximos partidos. Son tres partidos muy bonitos y difíciles. Nosotros llegamos en un buen momento. Ahora tenemos que descansar y disfrutar de esta victoria".

El artículo sigue a continuación

Rivales en la Champions: "No podemos hacer nada, miraremos el sorteo y ya"

La victoria: "Es una victoria merecida. Hemos tenido pocas ocasiones, pero hemos sido muy efectivos. Ellos han hecho méritos también en el principio, pero en la segunda parte estuvimos nosotros mucho mejor y creo que la victoria es merecida".

Jovic: "No se siente perdido. Ha hecho un buen partido, pero la verdad es que ha jugado poco y un futbolista tiene que jugar mucho para estar bien. Tiene que seguir trabajando como lo hace porque el problema es mío no suyo. Tiene que trabajar y responder cuando le toque jugar. Él está contento de su partido y a ver si juega más, porque lo necesita, eso es verda