Bale dona más de un millón de euros a la lucha contra el coronavirus

Gareth Bale tuvo un gesto extraordinaria al hacer junto a su mujer Emma un millón de libras a la lucha contra la pandemia.

El galés donó medio millón de libras (unos 570.000 euros al cambio) a la asociación caritativa de Cardiff y Vale University Health Board de , su país natal.

Dicha organización hizo una publicación en sus redes sociales para agradecer el gesto al galés y su esposa afirmando que la donación de los Bale es para que se use “en respuesta al COVID-19”.

Our @Health_Charity the official charity of @cv_uhb would like to thank Wales and football legend, Gareth Bale and his wife Emma for their huge £500,000 donation to the University Hospital of Wales. @GarethBale11

Read more here: https://t.co/NPkxZ8ZKzx pic.twitter.com/E9NQnTJRMQ