¿Bajarán los precios de las entradas para el Mundial 2026? Últimas tendencias y novedades

Desde su salida a la venta en septiembre, la demanda de entradas para el Mundial ha sido histórica. La avalancha de compradores ha disparado los precios.

Los duelos más atractivos de la fase de grupos, los encuentros eliminatorios clave y, por supuesto, la final, mantienen tarifas altas debido a la fijación dinámica de precios.

GOAL tiene toda la información sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluido si realmente están bajando de precio.

¿Bajarán los precios de las entradas?

A pocos días del inicio, el 11 de junio, el mercado se ha dividido en dos realidades.

La venta de última hora ha hecho caer los precios de los partidos estándar de la fase de grupos, pero los encuentros eliminatorios y los que involucran a potencias mundiales siguen muy caros. Estos duelos clave se mantienen elevados, mientras que los menos demandados pueden ser más accesibles.

Como se juegan en los inmensos estadios de la NFL, hay muchas entradas para los partidos en terreno neutral, como Cabo Verde-Arabia Saudí o Argelia-Austria.

Quienes fijaron precios demasiado altos al principio ahora los bajan para evitar pérdidas, así que puedes conseguir entradas para estos encuentros por debajo de la media.

¿Cuáles son las entradas más baratas para el Mundial?

El precio de venta más bajo era de 60 dólares.

Sin embargo, este «nivel de entrada para aficionados» estaba reservado a seguidores fieles y las federaciones nacionales lo distribuyeron entre sus clubes oficiales.

Para el público general, el precio más bajo era de 120 dólares para los partidos de la fase de grupos de las categorías 4 y 3.

Como la FIFA usa precios dinámicos, el valor real depende de cada encuentro.

En el mercado secundario, los boletos básicos para encuentros de grupos neutrales de baja demanda (como Austria vs. Jordania o Sudáfrica vs. Chequia) oscilan entre 200 y 250 dólares.

En promedio, la reventa de todos los partidos de la fase de grupos oscila entre 650 y 1100 dólares, según el estadio y la popularidad de los equipos.

¿Cuáles son las entradas más baratas para el Mundial 2026 ahora mismo?

Según los anuncios de reventa, las estimaciones de la FIFA y los precios públicos más bajos, estas son las entradas más baratas disponibles ahora.

Los precios pueden variar por la fijación dinámica y la demanda.

Clasificación Partido (Fecha) Lugar Precio medio de salida Entradas N.º 1 Costa de Marfil vs. Curazao (25 de junio) Lincoln Financial Field (Filadelfia) 116 $+ Entradas N.º 2 Qatar vs. Suiza (13 de junio) Levi's Stadium (San Francisco) 120 $+ Entradas N.º 3 República Checa vs. Sudáfrica (18 de junio) Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 120 $+ Entradas N.º 4 Suecia vs Túnez (14 de junio) Estadio BBVA (Monterrey) 122 $+ Entradas N.º 5 Arabia Saudí vs. Cabo Verde (26 de junio) NRG Stadium (Houston) 126 $+ Entradas

Nota: Los precios fluctúan por dinámica de mercado y demanda de reventa. Estos valores corresponden al momento de redacción y pueden cambiar.

Cómo conseguir las entradas más baratas para el Mundial

Elige recintos con gran aforo.

Ciudades como Houston, Atlanta y Dallas albergan varios partidos en grandes estadios, lo que absorbe la demanda local y presiona a la baja los precios del mercado secundario.

Evita los países anfitriones.

Ciudades como Houston, Atlanta y Dallas acogen varios partidos en grandes estadios, lo que absorbe la demanda local y reduce los precios de reventa.

Esté atento a las ventas oficiales

La FIFA a veces lanza categorías de precios más bajas (como la categoría 4 a 60 $/45 £) a través de su plataforma oficial para facilitar el acceso a los aficionados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial?

Para el torneo de 2026, la FIFA ha fijado precios variables: desde 60 dólares en la fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta más de 6.730 dólares en la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150 $ - 280 $ 400 - 800 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600–2790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2 030 $

¿Cómo comprar entradas para el Mundial?

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las primeras fases.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: está activa y funciona por orden de llegada. Son transacciones en tiempo real y la última oportunidad de comprar directamente a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, sobre todo para los partidos de eliminatoria de mayor demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuándo se celebrará la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 39 días.

Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado conjuntamente por tres países.

¿Dónde se celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Estas son las sedes: