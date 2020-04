Setién pasa de la Masia

A pesar de la declaración de intenciones del cántabro en sus primeros partidos, hasta el guineano juega menos con él que con Valverde.

Quique Setién ha pegado varios volantazos desde que llegó . Lo hizo con la mejor intención de retomar la más genuina senda del cruyffismo , reflotando el talento de la Masia en su primera convocatoria -que contó con ocho jugadores de casa, manteniendo a Carles Pérez e incluso dando la oportunidad a un Riqui Puig que entró en su primera lista con los mayores esta temporada- y poniendo en entredicho la aportación de jugadores como Arturo Vidal ante esta nueva etapa que se abría tras el adiós de Ernesto Valverde. No tardaron las cosas en volver a ser como con el txingurri , tanto dentro como fuera del campo, y la aportación de los miembros del B es, de nuevo, residual.

"Los jugadores del filial no me han convencido del todo para que jueguen más de lo que han hecho" admitió el jueves por la noche en la Cadena SER. Ahora ya les conoce perfectamente después de verles durante dos meses. "Estamos entrenando con los que creemos que pueden dar el paso pero todavía no hemos encontrado una oportunidad para encajarlos" , habida cuenta de la asfixiante presión por ganar que también vivieron sus predecesores antes que él. Luis Enrique Martínez solía decir que "para que jueguen tienen que demostrar que están preparados para hacerlo" y de eso han pasado ya tres años sin que ni siquiera Carles Aleñá, que lo petó en el filial antes y después de su grave lesión, ha logrado consolidarse . Setién no estaba entonces pero sí en lo que ha venido después y tampoco Riqui ha pasado el corte .

El de Matadepera no recibió demasiada bola por parte de Valverde y a pesar de gozar de diecinueve minutos en el estreno de Setién ante el y de ser titular ante el Ibiza en la , tan sólo ha tenido tres minutos más -ante el Levante- en los otros nueve partidos que ha dirigido Setién . El cántabro sostiene que "es un grandísimo futbolista y su actitud es muy buena pero necesita su tiempo" si bien hay que recordar que se había caído de los últimos entrenamientos con el primer equipo antes del confinamiento debido a la expansión del coronavirus. De todas formas él venía jugando regularmente antes del parón, aunque fueran con el filial. Otros, como Ansu, iban a menos en este aspecto.

El bissau-guineano ha reducido la cuota de minutos que tenía con Valverde , una media de cuarenta y cuatro por partido, mientras que con Setién, apenas aparece en treinta y cuatro. Pero la directriz de mantenerse en el primer equipo, especialmente debido a las lesiones de Luis Suárez y especialmente de Ousmane Dembélé, le privan jugar con un Juvenil A al que no regresará o con el filial. Setién, por otra parte, también ha contado con Ronald Araujo, Rey Manaj, Sergio Akieme y Álex Collado para completar alguna que otra lista pero sólo Collado ha gozado de minutos , tres.

Es evidente que la errática planificación del filial , que ha realizado cuatro decenas de fichajes en las últimas temporadas, la feroz presión por ganar y la calidad de las primeras espadas del vestuario penaliza a los jugadores del vivero azulgrana a la hora de sacar la cabeza pero sorprende que ni siquiera el talento -Riqui y Collado-, la sobriedad -Araujo- o ser el único que tira un desmarque de vez en cuando -Ansu- sirva para por lo menos probarse en un equipo tan faltado de estos tres elementos.