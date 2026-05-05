AZ podría perder a Peer Koopmeiners: dos clubes están muy interesados

AZ podría perder a Peer Koopmeiners este verano. Según el periodista de fichajes Mounir Boualin, de Soccernews, VfB Stuttgart y Bolonia siguen de cerca al centrocampista. También hay interés italiano por Wouter Goes.

Koopmeiners, que el lunes cumplió 26 años, se formó en la cantera del AZ. A diferencia de su hermano mayor Teun (28), necesitó tiempo para ganarse un puesto en el primer equipo, por lo que sus cesiones al Excelsior y al Almere City no sorprendieron.

Tras su paso por Almere, su papel en el AZ cambió por completo: se convirtió en un mediocampista defensivo clave y, junto a sus compañeros, ganó la Copa KNVB.

«Creo que en el AZ van a pasar cosas», comenta Boualin. «Es casi seguro que Kees Smit se va a marchar, y Troy Parrott también. Muchos clubes de la Premier League están interesados en él».

«Pero también hay que pensar en Wouter Goes, porque hay mucho interés, sobre todo desde Italia. Creo que encajaría bien allí. Y Peer Koopmeiners, un centrocampista que lo está haciendo muy bien».

«Está en la lista de muchos clubes y, por lo que tengo entendido, el Bolonia, de Italia, y el VfB Stuttgart, de Alemania, lo siguen de cerca y probablemente presenten una oferta». Koopmeiners tiene contrato hasta mediados de 2028 en el AFAS Stadion.

En los últimos años, los centrocampistas neerlandeses han brillado en la Serie A: Jerdy Schouten (Bolonia), Marten de Roon (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan) y Teun Koopmeiners (Atalanta/Juventus) lo demuestran.