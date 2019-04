Autuori: "Nacional está en construcción, tenemos la mirada puesta en el futuro"

El estratega brasileño habló en ruede de prensa durante la presentación del Verdolaga en la Copa Sudamericana.

Atlético Nacional no pudo cumplir el objetivo de continuar con su participación en la , sin embargo, el equipo paisa podrá seguir con el sueño continental en la Copa Sudamericana.

Si bien la eliminación a manos de Libertad es cosa del pasado y el equipo tiene la mirada puesta en nuevos objetivos, el técnico Paulo Autuori dejó claro en rueda de prensa que su equipo mereció continuar en la competición continental. "Merecimos haber pasado en LIbertadores, hicimos bien las cosas pero nos faltó eficacia", explicó. Además, el DT dejó claro que el equipo aprendió de los errores y que tendrá al equipo preparado de cara a la la exigencia de la Sudamericana.

Sobre el momento complicado que vive el equipo, con resultados adversos a los esperados, Autuori afirmó que "está en construcción". "Hay que buscar soluciones a los problemas. Tenemos que crear un tema competitivo. Estamos en un proceso... Tenemos la mirada puesta en el futuro", sentenció.

En la rueda de prensa también habló Daniel Bocanegra, uno de los referentes, capitanes y jugadores más experimentados del equipo paisa, quien afirmó que Nacional tiene todo para salir campeón de la Sudamericana.

"No fue fácil quedar eliminados de Libertadores, era el principal objetivo, pero así es el fútbol. Estar en la Sudamericana es algo lindo, es un torneo que no tenemos en nuestra vitrina; Nacional tiene argumentos y jugadores para sacar el torneo adelante, pelear y salir campeones", expresó.

Sin embargo, el zaguero tolimense sabe que no va a ser sencillo lograr el objetivo. "No hay rival fácil, nadie regala nada. Tenemos un agran idea de juego, la estamos entendiendo bien, En Libertadores nos descuidamos y eso nos dejó afuera, ya tenemos la experiencia. No podemos dejar de hacer lo que nosotros sabemos, somos un equipo grande", sentenció.