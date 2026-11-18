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Austria Viena W vs. Bayern Múnich: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 5 19 nov 2026 - 12:45

Austria Viena W se enfrenta al Bayern Múnich en la Women's Champions League. El partido mide al último clasificado con uno de los grandes clubes del grupo.

Austria Viena sigue sin ganar después de cuatro partidos. Las jugadoras de Baja Austria vienen de perder 1-3 ante el Benfica y aún no han sumado ningún punto en la fase de grupos.

El Bayern Múnich llega en buena forma. Las muniquesas han ganado sus últimos cuatro partidos oficiales y afrontan con confianza este duelo internacional tras su paso por la Bundesliga.

Especialmente destacable es que el Bayern venció 1-2 a domicilio al Paris Saint-Germain y derrotó recientemente 4-1 al Wolfsburgo. Son resultados que ponen de relieve la calidad de la plantilla dirigida por José Barcala.

Austria Viena buscará sumar por fin su primer punto en esta fase de grupos. El entrenador Stefan Kenesei tendrá que preparar a su equipo para medirse a un rival situado mucho más arriba en la clasificación.

El partido se retransmitirá por ZDF y Disney+. Más abajo encontrará toda la información sobre la retransmisión y la hora de inicio.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado con Austria Viena W y Bayern Múnich?

Austria Viena W llega con un balance discreto en sus últimos cinco partidos oficiales: una victoria, un empate y tres derrotas. La única derrota reciente fue el 1-3 ante el Benfica; antes había caído 1-4 frente a la Juventus. En total, Austria Viena marcó ocho goles y encajó diez en esos cinco encuentros. Solo el partido de clasificación contra el Brann, que ganó 4-0, fue un triunfo claro.

El Bayern Múnich atraviesa un buen momento, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. En el más reciente ganó 4-1 al Wolfsburgo en la Bundesliga y, antes de ese encuentro, se impuso 1-2 a domicilio al Paris Saint-Germain en la Women's Champions League. En esos cinco partidos, el Bayern marcó diez goles y solo encajó seis. Su único empate fue un 2-2 contra el Real Madrid Femenino.

Austria Viena W vs. Bayern Múnich: alineaciones

Austria Viena W vs. Bayern Múnich: estado de forma

Austria Viena W vs. Bayern Múnich: historial de enfrentamientos directos

Austria Viena W vs. Bayern Múnich: clasificaciones