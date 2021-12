Atlético Nacional no levanta y se complicó en el Cuadrangular

Un partido más para la mala racha de resultados de los Verdolagas que volvieron a repetir viejos errores conocidos, comportamientos erráticos y quedaron en una posición crítica en el Cuadrangular con apenas dos puntos de seis posibles. La opción de la final está cuesta arriba.

El objetivo era claro, único e ineludible: ganar en Pereira para recuperar lo perdido en Medellín en la primera fecha y reacomodarse en el grupo. La misión estaba siendo cumplida, a medias, pero cumplida, hasta el minuto 80 cuando Rojas aprovechó el estar sin marca para vencer a Quintana. ¿Por qué Nacional jugó a medias y no concretó?

El artículo sigue a continuación

Porque cuando se puso arriba en el marcador y decidió controlar el partido, no se animó a más. Sí, arrinconó al Pereira, pero no exigió al arquero, no amplió la ventaja para evitar complicaciones, no liquidó y dejó vivo al rival que se sabe es competitivo. Porque en el segundo tiempo se quedó sin argumentos, se dejó nivelar en juego, control y opciones hasta que el cántaro se rompió. Porque al minuto de hacer dos cambios sensibles, como las salidas de Duque y Pabón, vino el gol local. Se juntaron la mala suerte, la mala lectura desde el banco y la falta de revulsivos en los cambios porque fue poco lo que aportaron.

Nacional futbolísticamente perdió el andar de buena parte del campeonato hasta la clasificación anticipada. Y mentalmente se ve frágil, incapaz de demostrar en la cancha la superioridad que desde el papel se vislumbra, así como débil para reponerse a la adversidad, un factor que hasta no hace mucho se había mejorado bastante con actitud y aptitud.

Nacional, por sus propios errores, quedó herido en el Cuadrangular y, de nuevo, en sus manos tiene la recuperación. ¿La preocupación? La ausencia total de reacción desde hace siete partidos.