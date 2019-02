Atlético Nacional no hará uso de la opción de compra por Carlos Rivas

El extremo no había sido tenido en cuenta en los últimos partidos del equipo por parte de Paulo Autuori. El técnico confimó su salida.

Atlético Nacional está inmerso en su preparación para el juego de este jueves ante Libertad, en el Atanasio Girardot, por la fase 3 de la Copa Libertadores. Sin embargo, la noticia de este martes en Guarne pasa por la salida de un jugador del plantel profesional.

Carlos Rivas, extremo del equipo, no continuará para el segundo semestre del 2019. Así lo confirmó el técnico Paulo Autuori en conferencia de prensa, entregada en la sede del equipo, previo al juego ante el 'Gumarelo'.

El artículo sigue a continuación

Rivas, procedente del New York Red Bulls de la MLS, no ha sido tenido en cuenta por Autuori en los últimos compromisos del equipo. "Carlos Rivas no ha estado en las pasadas convocatorias por decisión técnica, el equipo no hará uso de la opción de compra que se cumple en junio, yo pienso en el futuro del equipo y en la continuidad del grupo para lo que viene", aseguró el brasileño ante los medios.

"Carlos Rivas no ha estado en las pasadas convocatorias por decisión técnica, el equipo no hará uso de la opción de compra que se cumple en junio, yo pienso en el futuro del equipo y en la continuidad del grupo para lo que viene" DT Paulo Autuori. — Julio Cesar Gómez (@jucego68) 26 de febrero de 2019

El préstamo del jugador vence en junio y el club tomó la decisión de no hacer efectiva la opción de compra ni buscar ampliar su préstamo, por lo que deberá volver al equipo norteamericano a mitad de temporada.

Con el Verde de Antioquia, el delantero de 24 años ha jugado 21 partidos, marcando 2 goles (ambos en la Copa Águila 2018). El flojo rendimiento mostrado en cancha lo hacía blanco constante de críticas por parte de la hinchada.