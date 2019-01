Atlético Nacional inició su pretemporada 2019 para la Libertadores y Liga Águila

Con 30 jugadores, 15 de ellos profesionales, el Verde paisa regresó a la cancha tras las vacaciones. Aún espera la respuesta del TAS para contratar.

En medio de la incertidumbre pues aún no puede realizar contrataciones y aguardando la respuesta del TAS al recurso para levantar dicha sanción, regresó Atlético Nacional a su sede deportiva de Guarne para darle el puntapié inicial al 2019.

Pese a la circunstancias, se vieron algunas caras nuevas en el plantel de 30 jugadores con el que contó el tecnico Paulo Autuori. Yulian Mejía, Gilberto García, Andrés Sarmiento, Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Nicolás Hernández y Jean Luca Rivera, se presentaron al club tras terminar sus préstamos.

De estos jugadores, Rovira ya pudo ser inscrito ante la Dimayor, mientras que Sarmiento, Gómez, Hernández y Rivera esperan el aval de la División Mayor para quedar en el registro. Mejía y García por su parte, serán evaluados por el cuerpo técnico, aunque también podrían ir cedidos a otro club.

La base del equipo está compuesta por Cristian Vargas, Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, Carlos Cueta, Alexis Henríquez, Deiver Machado, Cristian Mafla, Jorman Campuzano, Aldo Leao Ramírez, Yerson Candelo, Vladimir Hernández, Carlos Rivas, Jeison Lucumí y Omar Duarte.

Según la información del club, tres jugadores categoría sub 23, siete de la sub 20 (varios de ellos convocados a la Selección Colombia) y dos de la sub 17 completaron el grupo que presentó exámenes médicos y pruebas físicas a primera hora para después pasar a la cancha principal del complejo deportivo y realizar trabajos tácticos y con el balón.

Allí se vio al profe Autuori activo, muy pendiente de todos los trabajos y entregando algunas indicaciones precisas. El brasileño ya había manifestado su total compromiso con la institución pese a la adversidad administrativa que atraviesa.

El Verdolaga hará parte del Torneo Fox Sports que se jugará en el Nemesio Camacho 'El Campín' de Bogotá del 11 al 20 de enero. Su primer juego será ante Millonarios el próximo viernes sobre las 7 de la noche.

En cuanto a la competencia oficial, debutaría en la Liga Águila en el fin de semana del 27 de enero (con fechas y horas aún por confirmar) mientras que en la Copa Libertadores arrancará desde la fase II del repechaje ante La Guaira o Real Garcilaso.