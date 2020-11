Atlético Nacional ganó sin jugar ante Cúcuta Deportivo

El Verdolaga ya estaba clasificado a los Playoffs, pero sumó tres puntos más que lo tienen parcialmente cuarto en la tabla del campeonato.

La Dimayor oficializó que tanto , como , recibirán los puntos de sus partidos correspondientes ante el Cúcuta Deportivo, club en liquidación que no podrá jugarlos ante el proceso de liquidación y pérdida de reconocimiento deportivo.

Además de América, que debía jugar ante los Motilones esta noche, Atlético Nacional ganará el partido por 3-0, permitiéndole llegar a 35 puntos en la tabla y una diferencia de gol de +8, que le ratificaron su lugar en la siguiente fase del campeonato.

"El partido de hoy no va, no se juega. Esos puntos se le dan al América y en el partido ante Nacional correrá la misma suerte": Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, en conferencia de prensa. — Juan David Londoño (@juandl84) November 12, 2020

El Verdolaga había hecho su trabajo anoche en Barrancabermeja, luego de derrotar agónicamente al por 3-2 gracias al gol de Andrés Felipe Andrade al minuto 92. Sin embargo, con los 32 puntos que tenía hasta ese momento, y de darse una serie de resultados en las fechas 19 y 20, el equipo de Alejandro Restrepo no estaba matemáticamente clasificado e incluso podría haber quedado eliminado.

Pero eso ya es historia y con los tres puntos de la última jornada asegurados, Nacional ahora se enforcará en preparar los Playoffs en los que podrá contar con Andrés Felipe Andrade y Jarlan Barrera pese a acumular cinco tarjetas amarillas.

Ambos jugadores llegaron a cinco amonestaciones en el Daniel Villa Zapata, pero pagarán la sanción pendiente con el partido otorgado ante Cúcuta. Así lo explica el literal i del artículo 21 del Código Disciplinario Único: "Tratándose de suspensión por partidos, sólo se computarán como cumplidos los efectivamente jugados. Si se interrumpe, anula o se declara la derrota de un equipo por retirada, renuncia o no presentación en la cancha, la suspensión no se entenderá cumplida salvo que los hechos que determinaron aquellas consecuencias no fuesen imputables al equipo al que perteneciere el jugador suspendido".

Según el literal y como los hechos que determinaron la no realización del Nacional-Cúcuta no son imputables al cuadro Verdolaga, Andrade y Barrera sí pagarán la fecha de sanción pese a que el partido no se disputará.