Atlético Nacional derrotó a Alianza Petrolera y está en los Playoffs

Dramática clasificación de al grupo de los ocho que pelearán por el título del año y todo gracias a su jugador estrella, el baluarte, el mejor refuerzo del campeonato: Andrés Felipe Andrade.

Una vez más, ‘El Rifle’ se vistió de Santo para salvar las papas cuando había encontrado el empate en una jugada desafortunada de Yerson Candelo, pues esa igualdad dejaba a Nacional con 30 puntos, pero en riesgo de quedar eliminado. Todo fue éxtasis y emociones al minuto 92.

Una vez más Nacional evitó un resultado que poco le convenía cuando quedaban pocos minutos en el reloj, como ante , América y algún otro partido del campeonato. Eso sí, la evaluación del juego nuevamente debe ser sensata y coherente, pues un equipo del talante del Verde paisa no puede sufrir ante un rival menor y con un jugador menos.

Y es que pensando en la fase siguiente de la Liga, los errores que Nacional sigue cometiendo en su remendada defensa, intermitente medio campo y a veces perdido ataque, le pueden pasar amplia factura ante un rival de más peso y cualidades.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world