Atlético Nacional celebró los 30 años de su primera Copa Libertadores

El club reunió a jugadores, directivos, cuerpo técnico y periodistas de la época para recordar la hazaña lograda en El Campín de Bogotá.

En un reconocido restaurante de la ciudad, conmemoró los 30 años de su primer título de , obtenido el 31 de mayo de 1989 en el estado El Campín de Bogotá ante Olimpia de .

El acto sirvió para volver a reunir a los protagonistas de la gesta, entre jugadores como René Higuita, Luis Fernando Herrera, León Villa y Juan Jairo Galeano, quienes recordaron con nostalgia, las vivencias y anécdotas de aquella campaña liderada por Francisco Maturana en la era de los Puros Criollos.

“Era una familia y por eso nos fue super bien. Éramos muy unidos y Nacional jugaba muy bien de local y visitante. Yo no tuve la fortuna de jugar la Copa Libertadores porque tuve una lesión muy delicada, que casi me saca del fútbol, por ruptura de tendón rotuliano. No tuve la dicha de compartir con los muchachos en el año 89, pero siempre de corazón los acompañé en los partidos que tuvieron”, dijo ‘Chonto’, señalando que se deleitó con el juego del equipo.

Galeano por su parte, recordó las palabas de Maturana sobre el secreto detrás del éxito, y fue el haber conformado una verdadera familia entre todos los integrantes del club, contando a su vez varias anécdotas de cómo era el día a día entre los jugadores. En la misma línea se expresó Villa, al contar entre risas, cuando ‘Bolillo’ Gómez tomó hielo de una pequeña nevera donde Andrés Escobar tenía metido un pie para su vaso de whiskey. Villa aseguró que esa misma fraternidad se trasladó a la Selección en el Mundial de 90.

Higuita por su parte se enfocó en que la alegría que Nacional le dio al país, en su época más difícil de orden público y violencia, fue un bálsamo para toda la gente. También habló de la tensión interna que se vivía dentro del equipo, producto del nerviosismo, pero que poco a poco se fue transformando en alegría para finalmente lograr quedarse con el título: “Nosotros llegamos a Bogotá el mismo día. Llegamos al hotel y llegamos al desayuno, entonces me dice Leonel: “Loco, cien dólares si se tira así como está a la piscina”. Yo solté el maletín y me tiré allá y toda la gente nos miraba. El que se emberracó fue Barragán, pero fue como uno soltarse porque la presión, la tensión, el silencio sepulcral… No, es que esto es de alegría y desde ahí empezamos a soltar la llama y a sentir el partido con alegría.”

“Pacho (Maturana) me dice: “Loco, regalame el penal si cobra Almeida. Regalame uno y es el de Almeida al lado derecho, jugátela allá. Y preciso, me la jugué a ese lado y tuve la oportunidad de taparle. Fue el primero que tapé en la serie de cinco, los otros los tapé en la serie de uno y uno, donde yo tapaba y los muchachos botaban. De todas maneras, lo más importante, al término de todo, empezamos a mirar el entorno, la unión que vivía ese equipo”, agregó Higuita sobre sus memorias. “El cariño y el amor siempre van a existir en mi con cada uno de ustedes y con mis compañeros”, finalizó.

Pese a que no asistieron al evento, Luis Carlos Perea y Alexis García, actual técnico del , enviaron sus saludos a través de videos. “Creo que esa fue la admiración de la cual fuimos famosos ese equipo, porque éramos un equipo de criollos, nacidos en la tierra, más del 90% nacidos en Antioquia. Por eso Nacional hoy en día es símbolo patrio, símbolo antioqueño, por esa gran gesta” expresó Perea, mientras que García manifestó que “Lo que logramos no fue poca cosa, logramos romper la historia en dos, sobre todo darle alegría a un país y a una ciudad que estaban en el momento más duro. Nosotros éramos la alegría y el paliativo de este país, porque logramos hacer una familia así de unida con la que nos apuntalamos para llegar donde queríamos”.

El momento más emotivo estuvo en el homenaje póstumo a los jugadores que hicieron parte del plantel campeón y ya no están, como Felipe Pérez (1967-1996), Albeiro Usurriaga (1966-2004), Níver Arboleda (1967-2011) y Andrés Escobar (1967-1994). También hubo un momento para recordar mediante el video de aquella noche, la tanda de penales que terminó en la ejecución de Leonel Álvarez, que desencadenó el festejo, la vuelta olímpica y la celebración ya con la Copa en las manos del capitán Alexis García.

Como no podía ser de otra manera, la fiesta terminó con torta, todos los invitados de honor en tarima, con la Libertadores como protagonista y ‘El Pregón Verde’ de fondo para cerrar por lo alto el recuerdo de la primera gran noche del fútbol colombiano a nivel continental. ¡Feliz cumpleaños, campeón de América!