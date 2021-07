Atlético de Madrid y Barcelona estudian un trueque "bomba": Saúl por Griezmann

Colchoneros y blaugranas estudian intercambiar a dos de sus futbolistas más importantes. La marcha de Griezmann acercaría la continuidad de Messi

Según avanza "Mundo Deportivo", Atlético de Madrid y FC Barcelona estarían estudiando un intercambio de jugadores que sería la gran "bomba" de lo que va de mercado. Antoine Griezmann abandonaría la ciudad condal y regresaría al Metropolitano para ponerse a las órdenes del Cholo Simeone y por su parte, Saúl Ñíguez se convertiría en nuevo jugador del FC Barcelona. Una operación realmente compleja, pero que aliviaría los problemas financieros del Barça, ya que estaría más cerca de inscribir a Messi y sus nuevos fichajes.

Según publica el diario catalán, el club blaugrana y el Atlético de Madrid meditan intercambiar a Saúl Ñíguez por Antoine Griezmann. Además, para ambas entidades la operación es interesante a nivel contable, ya que los fichajes se consideran inversiones que computan a largo plazo y que se van amortizando (se divide el precio por los años de contrato. La cifra es la que el club cuenta como gasto anualmente), mientras que las ventas computan como ingreso directo. Ambos clubes estudian las posbilidades deportivas y financieras del posible intercambio.

El artículo sigue a continuación

Si finalmente se produce, esta operación sería similar a la cerrada por el Barça el verano pasado enviando a Arthur Melo a la Juventus por 72 millones de euros y fichando a Miralem Pjanic por 60, pese a que el bosnio no ha rendido y el club barcelonista quiere quitárselo de encima lo más rápido posible. Traspasando al brasileño e incorporando a Pjanic el club blaugrana consiguió un superávit de 57 millones. Además, en la operación Saúl-Griezmann, el Barça liberaría una de las fichas más altas de la plantilla.

Saúl quiere salir del Atlético de Madrid

Ronald Koeman lleva meses insistiendo en la necesidad de fichar a un centrocampista de corte físico. Desde enero, su prioridad fue el mediocampista neerlandés Georginio Wijnaldum, cuyo fichaje se frustró por la aparición del PSG. Según ha podido saber Goal, Saúl Ñíguez, tiene la intención de salir del Atlético de Madrid y así se lo ha comunicado a la directiva rojiblanca, que no pondrá trabas a su salida si así lo desea. Saúl cumpliría el perfil que necesita Koeman. Físico, fuerte, pero a la vez dotado de una buena técnica.

El Barça y el famoso derecho preferencial

Ya hace tiempo que Saúl interesa al Barça. En 2013, cuando el conjunto blaugrana traspasó a David Villa al Atlético de Madrid por 5 millones de euros, el club catalán y el colchonero acordaron que los culés tendrían un derecho preferencial por Saúl ante cualquier oferta que llegase a Madrid. ¿Qué significaba eso? Que el Barça podía igualar las ofertas y hacerse con los servicios del centrocampista sin abonar un euro más que sus competidores. Pese a tener ya un derecho preferencial firmado desde aquel 2013, en 2019 ambos clubes volvieron a suscribir el mismo acuerdo. Esta vez, sumándole a José María Giménez y a otros jugadores del equipo rojiblanco que no trascendieron. Un derecho por el que el Barça pagó 15 millones de euros al Atlético.

Griezmann volvería a su 'casa'

No han sido temporadas fáciles para Griezmann. Aterrizó en Barcelona como gran estrella internacional tras haber levantado la Europa League con el Atlético y el Mundial con la selección francesa, pero su adaptación no fue sencilla. No acabó de encontrar el sitio ni con Valverde ni con Quique Setién en una primera temporada que acabó con el humillante 2-8 ante el Bayern de Múnich y, pese a haber anotado goles importantes y haber mejorado su rendimiento esta temporada con Ronald Koeman, su aportación no ha sido la esperada.

Si se cierra esta operación a dos bandas, Griezmann volvería a las manos de quién le sacó el máximo jugo: Diego Pablo Simeone. El argentino es el técnico que más rendimiento le supo arrancar al delantero francés en sus cinco temporadas vestido de rojiblanco. Según ha podido saber Goal, el regreso de Antoine sería una magnífica noticia para Simeone, que estaría encantado de contar de nuevo con el galo, que estaría dispuesto a rebajarse el sueldo para volver a jugar en el Atlético de Madrid.