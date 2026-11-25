Cómo ver el Atlético de Madrid vs Viking con una VPN

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Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

El Atlético de Madrid recibe al Viking este miércoles en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, en la fase de liga de la Champions League.

El equipo de Diego Simeone llega en un gran momento en la competición nacional. La victoria del domingo por 3-0 ante el Getafe fue la octava del Atlético en sus últimos nueve partidos de LaLiga y lo dejó con 31 puntos, a dos del Real Madrid y a cinco del líder, el Barcelona.

El partido llega, además, después de un hito para el entrenador. Simeone se convirtió en el técnico con más victorias en la historia de LaLiga al alcanzar las 345, y el capitán Koke contó que la plantilla lo felicitó delante de todo el grupo.

El Atlético necesita reaccionar en Europa. Perdió 2-0 ante el Bayern de Múnich en su anterior partido de Champions League y ocupa el 26.º puesto de la clasificación.

El Viking, entrenado por Morten Jensen, llega a Madrid un puesto por encima, en la 25.ª posición. Ganó 4-1 al Sabah en su último partido europeo, pero perdió 3-2 ante el Tromso en la Eliteserien el fin de semana.

El Atlético no podrá contar con Ademola Lookman, que se recupera de un esguince de rodilla sufrido durante un compromiso internacional. Julian Alvarez y Alex Baena destacaron ante el Getafe, y ambos figuran en el once previsto.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre la hora de inicio, las novedades de los equipos y cómo seguir el partido.

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