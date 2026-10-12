Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

El Atlético de Madrid contra el Manchester United comenzará el 13 de octubre de 2026 a las 15:00 EST y las 19:00 GMT.

El Atleti recibe al Manchester United en la capital en plena racha

El Atlético de Madrid difícilmente podría llegar en mejor forma a la visita del Manchester United de Michael Carrick.

Los hombres de Diego Simeone están en plena forma

El Atleti logró una victoria en los últimos minutos ante el Deportivo Alavés en su último partido de LaLiga gracias a Cristian Romero y encadenó así su cuarto triunfo liguero. Espera trasladar esa racha a Europa después de perder ante el Liverpool en Anfield en la primera jornada de la Champions League. Con facilidad para marcar últimamente bajo las órdenes de Simeone, los rojiblancos suman 12 goles en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

Getty Images

No puede decirse lo mismo del Manchester United de Michael Carrick

El United ha firmado su peor arranque de temporada en la Premier League en 40 años, con una sola victoria en sus primeros seis partidos ligueros. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 en casa ante un Tottenham en apuros que jugó con diez. El United sí abrió su campaña en la Champions League con una goleada por 4-0 ante el modesto Sabah, pero este será un examen mucho más exigente para un equipo presionado para conseguir resultados.

Getty Images

Datos clave y novedades sobre lesiones

En cada uno de los últimos ocho partidos del Atlético se marcaron más de 2,5 goles en total.

El Atleti ha ganado nueve de sus últimos 11 partidos de la fase de liga de la Champions League en el Wanda Metropolitano.

Alejandro Grimaldo ha marcado en tres de los últimos cuatro partidos del Atleti.

El delantero del United Benjamin Sesko afronta otra larga baja por una recaída de una lesión en la espinilla.

Novedades y plantillas de los equipos

Diego Simeone no ha confirmado un posible once titular del Atlético de Madrid para este partido y no se ha facilitado información sobre lesiones o sanciones en el equipo local. Se esperan novedades cuando se acerque el inicio.

Michael Carrick afronta una preocupación creciente por las lesiones en el United, que por ahora no tiene un posible once confirmado. Carlos Baleba, ausente desde su llegada en verano por un problema en el tobillo, participó recientemente en un partido de entrenamiento a puerta cerrada y podría estar cerca de entrar en los planes del equipo. La información completa sobre la plantilla se actualizará antes del encuentro.

Estado de forma

El Atlético de Madrid llega a este partido tras ganar tres de sus últimos cinco encuentros, aunque su balance también presenta tropiezos. Su partido más reciente terminó con una victoria por 2-1 ante el Real Madrid en LaLiga, y también marcó cuatro goles al Osasuna sin encajar ninguno. Sin embargo, el equipo de Simeone perdió 2-1 ante el Liverpool en la Champions League y cayó 3-0 frente al Athletic de Bilbao, por lo que sus resultados entre competiciones son dispares.

La racha reciente del Manchester United resulta preocupante. El equipo de Carrick solo ha conseguido una victoria en cinco partidos: venció 4-0 al Sabah FK en la Champions League, empató dos veces en la Premier League ante el Fulham y el Everton, y perdió contra el Brighton en la Copa de la Liga y contra el Manchester City en liga. El United ha marcado ocho goles en esos cinco encuentros, pero ha encajado siete, un balance defensivo que preocupará al cuerpo técnico antes de visitar a uno de los equipos mejor organizados defensivamente de Europa.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes terminó con una victoria por 2-1 del Manchester United en un amistoso de pretemporada disputado en agosto de 2026. Sin embargo, los antecedentes en competición oficial favorecen al Atlético. En sus últimos duelos de Champions League, en 2022, el Atlético pasó por la mínima después de empatar 1-1 en el Metropolitano y ganar 1-0 en Old Trafford. En los cuatro enfrentamientos más recientes de los que hay constancia, ninguno de los dos equipos ha dominado con claridad y los márgenes siempre han sido ajustados.

Clasificación

En la clasificación actual de la Champions League, el Manchester United ocupa el cuarto puesto y el Atlético de Madrid, el 25.º. Esa diferencia en la tabla da al United una ventaja significativa en la competición a estas alturas, aunque el Atlético intentará recortar distancias con una victoria en casa.