Atlético 0-0 Barcelona: Atasco goleador en Alcalá

Ambos equipos no pasaron del empate inicial en el Clásico de la Primera Iberdrola

El y el FC no pasaron del empate a cero en el Clásico de la Primera Iberdrola. Ambos conjuntos tuvieron sus fases de control con grandes ocasiones, pero no fueron suficiente para que se moviera el electrónico.

Conscientes de que no podían dejar perder la oportunidad de recortar puntos, el Atlético salió... Por su parte, el FC Barcelona comenzó el encuentro con ganas de mandar.



Las primeras ocasiones no tardaron en llegar. Martens tuvo la primera para el equipo de Cortés, sin embargo, Lola Gallardo detuvo sin problemas el lanzamiento. El cuadro azulgrana, en estos primeros compases, comenzó a tomar el mando, dominando y llegando sin problemas al área contraria.







Mientras, el Atlético optaba por esperar y salir a la contra cuando perdiera un balón el conjunto rival. A medida que avanzaban los minutos, el conjunto rojiblanco se fue desembarazando de la alta presión que imponían las azulgranas.



Oshoala tuvo la mejor ocasión cuando no alcanzó a rematar por poco un centro desde la banda, poniendo el susto en el cuerpo a la escuadra local, que optaba por mantener el ritmo. Por parte de las de González, una falta botada por Sosa se estrelló en el palo, pudiendo adelantar a las locales en una fría mañana.



En los últimos minutos, Lola salvó los muebles del Atlético al atajar de forma milagrosa un disparo imposible de Mariona y que hubiera supuesto el 0-1 para el FC Barcelona.



Ya en la segunda mitad, el Atlético salió más enchufado, buscando atacar la portería defendida por Sandra Paños. Sin embargo, Oshoala de nuevo, tuvo el gol para las culés con un robo cerca del área y un lanzamiento que se fue fuera por poco.



Con constancia y garra, las cosas cambiaron radicalmente en el inicio de la segunda parte. Esta vez, era el Atlético el que asediaba a la defensa blaugrana, que tenía serios problemas para despejar los balones que venían.





A medida que pasaron los minutos, las cosas se estabilizaron en el terreno de juego. Ninguno de los dos equipos terminaba de ir de forma decidida a por el partido.



Lola volvió a aparecer salvando al Atlético de un disparo de Jenni Hermoso, que pudo suponer el primer gol del encuentro. Sin embargo, y a pesar de los intentos de los dos equipos, el marcador no se movió y las cosas siguen igual en la Primera Iberdrola.

