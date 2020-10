Atléico Nacional, América de Cali y Junior ganarían por W sus partidos ante el Cúcuta que perdió el reconocimiento deportivo

El conjunto Motilón ha sido notificado por el MinDeporte y en tanto no solucione la situación, perderá los partidos que le restan.

"Le informamos al país que ha sido notificado el Cúcuta con la suspensión del reconocimiento deportivo a partir de la notificación de este fallo y habrá una multa para su presidente Augusto cadena", fueron las palabras que utilizó el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, para referirse a la situación actual del equipo de la frontera.

Lucena también aclaró que: "Es un día agridulce para el fútbol colombiano. Queremos informar al país que se han cumplido todas las instancias del código de procedimiento, basados en el decreto ley 1228 de 1995 a través de la Dirección de Inspección Vigilancia y Control, hemos surtido todo el proceso con el Cúcuta Deportivo por el no pago no acreencias laborales por el no pago de muchos de sus parafiscales y sobre esa base lo que hemos dicho es que el que no cumpla con los derechos de los jugadores tendrá sanción".

Como consecuencia de esta decisión, Cúcuta no podrá disputar sus partidos restantes de la Liga Betplay y los perderá por W, teniendo aún pendientes por jugar sus duelos ante América, Águilas Doradas, Junior y , equipos que se quedarían automáticamente con los tres puntos en el caso de que el Motilón no resuelva esta delicada situación.