Griezmann revela el primer consejo que le dio Torres

El delantero francés despidió a su ex compañero en el Atlético de Madrid, que anunció este viernes su retirada.

Fernando Torres ha anunciado su retirada este viernes, tal y como había adelantado Goal hace tres semanas. Y el mundo del fútbol no ha dejado pasar la oportunidad de dejarle un mensaje al delantero español, cuya carrera está plagada de éxitos personales y colectivos.

Si Diego Simeone le envió un mensaje a su ex dirigido y compañero en el club colchonero a través de las redes sociales, lo mismo hizo Antoine Griezmann, quien además reveló cuál fue el primer consejo que recibió de parte del Niño.

"La historia que has escrito habla por ti, Torres. “Déjalo todo en el campo”, el primer consejo que me diste y que nunca olvidaré! Gracias por todo lo que me has enseñado", escribió Griezmann en su cuenta oficial de Twitter, adjuntando una imagen en la que aparece celebrando con el mítico ariete rojiblanco.

La historia que has escrito habla por ti @Torres. “Déjalo todo en el campo”, el primer consejo que me diste y que nunca olvidaré! Gracias por todo lo que me has enseñado. pic.twitter.com/ZICm1GdoVn — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 21 de junio de 2019

Griezmann, que anunció hace varias semanas que ya