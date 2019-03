'Atinarle' a una contratación, la deuda de Herrera en el América

Varios jugadores que llegaron por pedido del Piojo no terminaron de explotar como se esperaba.

Por Jhon Guiñan | @JKGuinan

Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero el caso de Miguel Herrera con el América es completamente distinto. Y es que el Piojo, luego de de quedarse en semifinales en dos torneos de manera consecutiva, volvió a consagrarse campeón de la Liga MX al conquistar el Apertura 2018.

No obstante, hay un aspecto en particular que viene marcando el segundo ciclo de Herrera en el banco de suplentes de las Águilas: las contrataciones. El Piojo no ha logrado atinarle a los últimos fichajes que solicitó a la directiva del club azulcrema y, de momento, casi todos han quedado a deber con los de Coapa.

En Goal te mostramos algunos ejemplos que demuestran la falta de acierto de Herrera al momento de reforzarse:

LUIS REYES

Llegó hace casi un año a las filas del América, luego de dos temporadas a un alto nivel en Atlas. Sin embargo, con el Piojo no ha tenido la continuidad deseada y sólo registra 12 partidos como titular en la Liga MX, lo que demuestra el poco peso que tiene en la defensa de las Águilas.

CARLOS VARGAS

Otro pedido del Piojo. Se esperaba que el lateral izquierdo explotara su potencial a medida que le dieran minutos, pero de momento sus presentaciones han dejado mucho que desear. Aunque apenas tiene 20 años y un importante margen de mejora, muchos comienzan a perder la paciencia con Vargas.

JÉRÉMY MÉNEZ

Fue el bombazo del América para el Clausura 2018. Sin embargo, el talentoso atacante francés no ha podido recuperar su mejor versión y las constantes lesiones le han impedido tener la regularidad que tanto necesita. Los fanáticos del cuadro azulcrema siguen esperando por el regreso del ex Milan, PSG, Roma, entre otros.

ANDRÉS IBARGÜEN

Se tenían muy buenas referencias del colombiano, que venía de completar grandes actuaciones en Argentina con Racing de Avellaneda. Pero el habilidoso extremo tuvo muchas complicaciones para terminar de adaptarse a la Liga MX y actualmente sigue muy lejos de consolidarse como un indiscutible en el equipo.

ROGER MARTÍNEZ

Su fichaje fue producto de los constantes problemas que tenía el América de cara al gol. Y a pesar de las constantes oportunidades que ha tenido de la mano del Piojo Herrera, el ex Villarreal apenas acumula 6 goles en 24 partidos disputados en la Liga MX. Números que están muy por debajo de lo esperado.