Athletico Paranaense - River, por la Recopa Sudamericana 2019: formaciones, día, horario, árbitro y TV en vivo

El último objetivo del semestre para el equipo de Gallardo es conseguir un nuevo título internacional. La primera final, en Curitiba.

La Recopa Sudamericana es el último gran objetivo que tiene River en este primer semestre del 2019. Tras lograr avanzar a octavos de final de la , donde defiende el título conseguido el 9 de diciembre en Madrid ante Boca, y ser eliminado en los cuartos de final de la Copa Superliga, al equipo de Marcelo Gallardo se le presenta en el cierre de la temporada la posibilidad de sumar un nuevo título internacional para el glorioso ciclo del DT.

El rival será Athletico Paranaense , que se consagró campeón de la 2018 luego de vencer a por penales y que también está clasificado para los octavos de la actual Libertadores, donde se enfrentará nada menos que contra Boca, al que ya tuvo como rival en la fase de grupos y le demostró todo su potencial: en Curitiba lo goleó 3-0, mientras que en La Bombonera cayó 2-1 sobre la hora.

LOS CONCENTRADOS Y EL PROBABLE XI DE RIVER

Está claro que Marcelo Gallardo no quiere perderse la oportunidad de obtener un nuevo logro internacional y por eso jugará con su equipo de gala, en tanto estén todos disponibles. Según lo que pudo observarse en los últimos entrenamientos, el Muñeco tiene dos dudas. La primera, en el lateral derecho, donde Camilo Mayada aparece con más chances ya que Gonzalo Montiel se volvió a entrenar de manera diferenciada el domingo y es muy poco probable que llegue en condiciones. En tanto, en la mitad de la cancha el DT tiene tres nombres para un puesto: Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio y Nicolás De la Cruz se disputan un lugar entre los once, con el ex Racing un paso por delante de los otros dos en la consideración. En cuanto a la lista de concentrados, el entrenador decidió que el plantel completo viaje a , lesionados incluidos.

De esta manera, los once del Millonario para la primera final de la serían: Armani; Mayada, Martínez Quarta, Pinola, Casco; Palacios, Zuculini o Ponzio o De la Cruz, E. Pérez, I. Fernández; M. Suárez, Pratto .

EL PROBABLE XI DE ATHLETICO PARANAENSE

Después de avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, el Furacao ie apunta todos sus cañones a la Recopa y quiere hacer una buena diferencia como local. Por eso, el último fin de semana el entrenador Thiago Nunes decidió cuidar a los titulares y jugó con una formación completamente alternativa en la caída 2-0 frente a Corinthians por el Brasileirao. De esta manera, con el equipo descansado, el DT podría formar con Santos; Erick, Paulo André, Léo Pereira, Renan Lodi; Wellington; Nikão, Lucho González, Bruno Guimarães, Rony; Marco Ruben.

¿QUÉ PASA EN CASO DE EMPATE EN GOLES?

Se consagrará campeón quien marque más goles en los dos partidos de la serie . En caso de empate en el marcador global, se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. Si persiste la igualdad, el título se definirá en tanda de penales.

DÍA, HORA Y ÁRBITRO

Este duelo de ida se jugará el miércoles 22 de mayo desde las 21.30 en la Arena da Baixada , de la ciudad de Curitiba. El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán .

CÓMO VER LAS FINALES POR TV

La Recopa Sudamericana será transmitida por tres señales distintas: Fox Sports, ESPN y Directv para toda Latinoamérica.