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Cómo ver el Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 11 1 nov 2026 - 15:00 San Mames

El Athletic de Bilbao recibe a la Real Sociedad en San Mamés, en Bilbao, en uno de los derbis vascos más intensos de LaLiga.

El Athletic llega a este encuentro en un buen momento en la competición doméstica, tras endosarle cuatro goles al Getafe sin encajar ninguno en su último partido de liga. Nico Williams, que recientemente aseguró su futuro en el club al firmar un contrato hasta 2035, es fundamental en todas las acciones ofensivas del equipo de Edin Terzic.

La Real Sociedad afronta el partido en la quinta posición de LaLiga, tres puestos y unos cuantos puntos por encima del Athletic, octavo. El equipo de Pellegrino Matarazzo ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y llega con confianza.

El conjunto visitante compagina la Europa League con la competición doméstica, lo que añade complejidad a la gestión de la plantilla. Su reciente goleada por 6-0 al Lillestroem demuestra que tiene capacidad ofensiva cuando la ocasión lo exige.

Para el Athletic, jugar en casa, en San Mamés, supone una ventaja importante. El estadio lleva mucho tiempo siendo un fortín y, con Williams comprometido a largo plazo y la plantilla prácticamente intacta, Terzic espera que su equipo se imponga desde el pitido inicial.

Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre cómo ver en directo este derbi de LaLiga.

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