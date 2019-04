¡Atento, River! La fiesta que prepara Palestino para la "final" por la Libertadores en Chile

¡Palestino lo construimos TODOS! Por eso sé parte de este recibimiento histórico al plantel en la previa del partido V/s River Plate por Copa Libertadores este miércoles 24 de Abril en el Estadio Monumental. La activación consiste en formar la bandera Palestina🇵🇸 con 3.200 cartulinas (cuida la que esté en tu asiento y no la intercambies de lugar) que estarán puestas en cada asiento del sector Cordillera las que levantaremos todos juntos 🙌🏻cuando el tino salga a la cancha para recibirlo con fuerza⚡. El día del partido, en el estadio, habrán moderadores del mosaico entregando mayor información y resolviendo dudas. No puedes dejar de estar presente en este momento único para Palestino, recuerda llegar temprano y ubicarte para ser parte de esta experiencia. ¡Nos vemos el miércoles! #VamosPalestino🇵🇸⚽️

