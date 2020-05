Atalanta quiere blindar a Duván Zapata hasta 2024

Aunque no es un hecho, la prensa italiana asegura que el cuadro de Bérgamo está haciendo todo lo posible para tener al colombiano cuatro años más.

Mientras se habla de regresar o no a la competencia, y cuando los jugadores tratan de mantener la forma en plena cuarentena, los dirigentes no solo están pendientes de protocolos sino de mirar para adelante. Es el caso de , club revelación de la última temporada y que no quiere perder a Duván Zapata.

El colombiano es el delantero estrella de los de Bérgamo y, gracias a sus actuaciones, ha recibido ofertas de varios clubes grande de Europa. De hecho, en hablan de que si Gonzalo Higuaín se va de el llamado para tomar su lugar es Zapata.

Por eso la directiva de Atalanta se planea blindar al delantero para que, al menos, se quede en Bérgamo hasta 2024. Según la Gazzetta dello Sport, el club ya hizo una jugosa oferta para que Duván no mire para otro lado.

Se habla de que la única manera en la que Atalanta estaría dispuesto a perder a Zapata sería con 60 millones de euros sobre la mesa. En otro caso, ni siquiera habrá negociación.