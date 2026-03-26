Atalanta, malas noticias para Hien: se retira por lesión en la primera parte del Ucrania-Suecia

No llegan buenas noticias del partido entre Ucrania y Suecia para el Atalanta y para Raffaele Palladino. Durante la primera parte del partido válido para la fase de clasificación para el Mundial, Isak Hien, titular con Suecia, se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 37. El central nerazzurro se desplomó en el suelo y pidió ser sustituido por un problema muscular que preocupa de cara a los próximos compromisos del Atalanta.

QUÉ HA PASADO - Hien se ha detenido por un problema en el muslo izquierdo. El central ha sido atendido por el equipo médico sueco y ha abandonado el campo con un llamativo vendaje en la pierna. En los próximos días se aclarará su estado, pero, en caso de que Suecia pase de ronda, se perdería el posible partido contra Polonia o Albania.