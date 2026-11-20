Cómo ver el Aston Villa vs Sunderland con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 10:00 Villa Park

El Aston Villa recibe al Sunderland en Villa Park en un partido de la Premier League en el que el equipo de Unai Emery buscará poner fin a una racha de resultados dispares en la competición nacional.

El Villa llega a este encuentro sin haber ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos, con dos empates y dos derrotas. Su compromiso más reciente terminó con un emocionante 4-4 ante el Manchester United en Villa Park, un resultado que puso de relieve tanto su peligro ofensivo como sus problemas defensivos esta temporada.

La plantilla de Emery acumula una larga lista de bajas por lesión. Amadou Onana, que renovó recientemente su contrato pese a estar apartado de los terrenos de juego por una grave lesión de rodilla, sigue sin estar disponible, al igual que Matteo Ruggeri, Aaron Wan-Bissaka, Johan Manzambi y Matty Cash.

El Sunderland llega a Birmingham tras vencer al Chelsea por 1-0 en su último partido de la Premier League, un resultado que dio al equipo de Regis Le Bris el impulso que necesitaba después de dos derrotas consecutivas. El Sunderland ocupa el 19.º puesto de la tabla, por lo que afrontará este encuentro con especial urgencia.

Le Bris no puede contar con varios jugadores importantes, entre ellos Romaine Mundle, Daniel Ballard, Habib Diarra, Granit Xhaka, Juan Riquelme Angulo y Brian Brobbey, lo que pondrá a prueba la profundidad de sus opciones disponibles.

Con el Villa en el 10.º puesto y el Sunderland cerca del fondo de la tabla, la diferencia de posiciones solo cuenta una parte de la historia. Ambos clubes llegan a este encuentro con dudas por su estado de forma, y el resultado podría tener consecuencias importantes para los dos.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver el Aston Villa vs Sunderland.

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