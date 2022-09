Aspirante a todo: las claves del éxito del Betis de Pellegrini

El club verdiblanco vive uno de los momentos más dulces de su historia reciente y quiere volver a hacer histria en la temporada 2022-23.

No fueron insustanciales los gestos y las palabras en sala de prensa de Manuel Pellegrini después de la victoria del Real Betis ante el Villarreal. Antes del encuentro ya había aleccionado a los suyos con las nociones básicas de lo que suponía ganarle a todo un rival directo. Son muchos los que frivolizan con la envergadura de los puntos de las primeras jornadas, aludiendo a que aún queda todo por delante y obviando en algunos casos el calibre de los enfrentamientos directos. No fue el caso de Pellegrini. El técnico sabe transmitir la importancia que tiene cada detalle y cada partido de una manera excepcional. En la primera parte las cosas no rodaban tan bien para los verdiblancos pero el descanso fue el punto de inflexión para reordenar todo y que saliera la mejor versión de un equipo que no teme a las bajas.

El grupo ha sabido entender que en el sistema del técnico cada eslabón es igual de fuerte y tiene la misma importancia. Una plantilla que no tiene miedo a las ausencias de los hombres importantes y que cuando toca, cada miembro agarra la responsabilidad que le toca en cada momento, afrontando el reto y sacándolo adelante. Fue el caso de Rodri o Luiz Henrique, teniendo que cubrir las bajas de Juanmi y Fekir en los dos últimos partidos. A ese nivel de confianza se llega con un entrenador te habla de frente, que te dice las cosas claras y que si no le gusta lo que ve no se anda con rodeos. Algo que agradecen los jugadores. Cuestiones tan alejas de lo táctico y técnico pero tan fundamentales en la gestión de un grupo. Otro de los éxitos de este Betis.

Como también lo es el valor humano del plantel, algo que no se entrena y que la entidad verdiblanca se ha encontrado. Cualquier adversidad ha sido convertida en motivo de unión. Tanto deportiva como extradeportiva. El asunto de las inscripciones ha sido una lección al mundo del fútbol. Un mundo que es egoísta. Donde incluso compañeros compiten por hacerse con un único puesto, y el tema de las inscripciones incluso podía dar una ventaja a algunos en ese sentido. Pero la plantilla fue lo suficientemente solidaria como para hacer suyo un problema ajeno y poner de su parte para solucionarlo.

La problemática del límite salarial sí ha dejado algo muy positivo: la continuidad del grupo. Es algo en lo que el Real Betis sale ganando con respecto a competidores directos. Ha conservado a hombres importantes, en algunos caso renovándolos como a William Carvalho, que saben lo que quiere Pellegrini y el técnico conoce cómo tiene que sacar lo mejor de ellos. Identificados y comprometidos con una forma de jugar bonita y atractiva. Divertida para el futbolista y ganadora. Pero por encima de todas las cosas siempre competitiva. Unos atractivos demasiado jugosos para un deportista de élite que sabe apreciar lo bueno y que por eso no se quiere marchar tan fácilmente del club.

Porque este Betis, por encima de todas las cosas, es competitivo al máximo. Nunca le pierde la cara al partido, ni practicando un mal juego ni yendo por detrás en el marcador. Aval importante para que en la moneda siempre te salga la cara.

El conocimiento de la plantilla por parte del técnico es tal que no deja lugar a la improvisación. Algo que propicia el éxito de las rotaciones que desde el primer momento impuso el año pasado y que en esta temporada ha vuelto a proponer como se ha comprobado en el estreno europeo ante Helsinki y Ludogorets. Algunas alineaciones incluso han sido discutidas pero la contundencia del resultado le ha dado la razón a un entrenador al que no le tiembla el pulso en sus decisiones. Pellegrini siempre ha pedido a la entidad que los puestos estén doblados, que siempre haya una alternativa y no dejar huecos libres, porque si no fuera así el engranaje no tendría ningún logro.

El Betis tiene que mejorar aun cuestiones, defensivas especialmente, pero es un equipo redondo, con una misma identidad y estilo que sigue ganando partidos. No ha dejado de superarse en ninguna de las temporadas en las que Pellegrini ha estado al mando y ahora está tercero en la tabla clasificatoria. Queda mucho por delante pero el chileno siempre es atrevido y ambicioso. Quien sabe si este año es la temporada donde presente su candidatura a ocupar un lugar en la Champions.