Así quedó el Grupo H de la Copa Libertadores 2019: Gremio, Universidad Católica, Rosario Central y G3

Tras el sorteo realizado en Asunción, así se disputará la zona que tiene como cabeza de serie al campeón 2017.

La Copa Libertadores 2019 ya está en marcha. Tras el sorteo realizado en Asunción quedaron definidos tanto los cruces de las fases previas como las ocho zonas de la fase de grupos, que comenzará el 5 de marzo.

Según quedó establecido por las bolillas, el Grupo H tendrá como cabeza de serie a Gremio, acompañado por Universidad Católica, Rosario Central y, por último, G3.

¿Qué equipo sería G3?

(Bolivia 3 vs. Libertad) vs. (Deportivo La Guaira vs. Real Garcilaso) vs. Atlético Nacional.