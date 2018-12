Así quedó el Grupo E de la Copa Libertadores 2019: Nacional, Cerro Porteño, Zamora y G1

Tras el sorteo realizado en Asunción, así se disputará la zona que tiene como cabeza de serie al equipo uruguayo.

La Copa Libertadores 2019 ya está en marcha. Tras el sorteo realizado en Asunción quedaron definidos tanto los cruces de las fases previas como las ocho zonas de la fase de grupos, que comenzará el 5 de marzo.

Según quedó establecido por las bolillas, el Grupo E tendrá como cabeza de serie a Nacional de Uruguay, acompañado por Cerro Porteño, Zamora y G1.

¿Qué equipo sería G1?

(Danubio de Uruguay vs. Atlético Mineiro de Brasil) vs. (Bolivia 4 vs. Defensor Sporting de Uruguay) vs. Barcelona de Ecuador