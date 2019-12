Así quedó el Grupo B de la Copa Libertadores 2020

La zona tendrá como cabeza de serie a Palmeiras y la completarán Bolívar, Tigre y el ganador de la llave dos.

La 2020 puso primera con el sorteo realizado en la sede de la CONMEBOL en Luque, en el que quedaron definidos tanto los grupos como los cruces de las fases previas del certamen.

Según quedó determinado por las bolillas, el Grupo B tendrá como cabeza de serie a Palmeiras, mientras que sus rivales serán Bolíar, Tigre y el ganador de la llave dos, que saldrá del duelo entre C2 (Cerro Largo vs. ) vs. (E1; 4 vs. Guaraní; vs. Corinthians).