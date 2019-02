Así jugó Lionel Messi contra el Real Madrid, partido completo, estadísticas y números

El argentino jugó la media hora final pero no pudo influir demasiado en el juego.

El Barcelona y el Real Madrid se medía en la ida de las semifinales de la Copa del Rey en uno de los partidos más esperados del año en España pero el encuentro no pudo contar con Lionel Messi en la alineación titular por culpa de unos problemas físicos.

El delantero argentino salió en la última media hora del partido y no tuvo demasiado tiempor para tener relevancia en el juego e incluso no se le vio en su mejor momento a nivel físico. El argentino sólo pudo lanzar una vez a portería pero lo bloqueó la defensa del Real Madrid.

No obstante, el rosarino tocó el balón hasta en 38 ocasiones e intentó intervenir en el juego y no termino de ser decisivo, ya que no llegó a superar el 75% de acierto en pase y perdió hasta 12 balones en poco más de media hora.