Así fue el negocio entre Atlético Nacional y Genk por Daniel Muñoz

El presidente de Atlético Nacional entregó más detalles sobre la venta del jugador a Bélgica.

La mañana de este jueves dejó la sorpresiva salida de Daniel Muñoz al fútbol europeo. El polifuncional jugador de , fue vendido al de aunque el negocio aún está pendiente de cerrar algunos detalles y, por supuesto, de la revisión médica de rutina la cual no tiene fecha programada ante la imposibilidad de reabrir los vuelos internacionales en el país.

Juan David Pérez, presidente de los Verdolagas, contó cómo fue el proceso de negociación, la cual se activó recién hasta el pasado martes: "Fue un tema que desarrolló en las últimas horas. Se ha especulado mucho sobre ofertas o intereses de los cuáles no tuvimos conocimiento en Nacional o de gente que iba a traer ofertas que nunca llegaron. En las últimas 48 horas se empezó a concretar esta posibilidad con un club con el que tenemos excelentes relaciones".

Y es que el Genk no es un club desconocido para los antioqueños pues el año pasado compraron al defensor juvenil Carlos Cuesta, de buena proyección en el equipo belga. La plataforma que su nuevo equipo le puede representar a Muñoz a nivel europeo, lo hizo una opción adecuada para sentar las bases del negocio: "Es un club protagonista en Bélgica y que tiene récord de ventas al fútbol de Europa, principalmente a ", indicó Pérez.

Más equipos

"Fue un jugador que nosotros empezamos a seguir hace tres años desde Águilas, empezamos a conversar con ellos sobre la posibilidad de traerlo. No fue fácil, fueron más de 12 meses de sondeos", aseguró el presidente sobre su llegada a Nacional. "Hoy las circunstancias cambian, el fútbol se para, son 3 meses sin ingresos y se da esta posibilidad con un club serio que pone una oferta concreta, buena para Nacional y para el jugador. En medio de la incertidumbre es una posibilidad que ayuda a solventar la situación", agregó.

Situación que por estos días aprieta con seriedad las arcas del club, con pérdidas acumuladas en el año que van por los 30 mil millones de pesos. "Este es un club que necesita en promedio 4.500 millones de pesos mensuales y estamos recibiendo en promedio 500 millones", expresó el dirigente.

En ese sentido, la venta de Muñoz representará un alivio -más no una salvación- para la crisis financiera. Según Pérez, Genk se quería quedar con el 100% de los derecho económicos, de los cuales Atlético Nacional tenía el 60 y Doradas el 40 restante. "Ahí podría darse el pago de la cláusula, pero nosotros en las últimas 24 horas nos concentramos en cómo lograr retener un 15%", dijo.

Goal conoció que la cláusula de Muñoz estaba fijada en 7 millones de dólares y la venta finalmente se habría hecho por 5, con los 2 millones faltantes representados en ese 30% que se repartiría entre Nacional y Rionegro. Así las cosas, el Verde vendió el 45% del volante, por $2.250.000 dólares, poco más de 8.300 millones de pesos.

Pérez finalmente indicó que para Muñoz era una "posibilidad no la podía desaprovechar. Ese tren no pasa muchas veces". Por el momento no se tiene pensado contratar un jugador para reemplazarlo y de darse, todo dependería del mercado de fichajes que se pueda abrir probablemente entre septiembre y octubre. Tampoco se tienen ofertas por otros jugadores del equipo aunque se espera la reactivación del mercado europeo para analizar posibles ofrecimientos.