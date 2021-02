Así fue el mercado de invierno del Real Madrid: Sin fichajes y dos espantadas y media con Jovic, Odegaard e Isco

Tras llegar Reinier por 30 millones en enero de 2020, en 2021 no hay refuerzos. Se dieron dos salidas y varios clubes tentaron a Militao y Odriozola.

En verano la premisa en las oficinas del Real Madrid fue muy clara: no se ficharía debido a la situación económica por el coronavirus. Este invierno, en medio de la negociación de una nueva rebaja salarial que viene enquistándose, el lema no ha variado. Sin opciones de que llegara alguien, sí se abrió la puerta a dos jugadores y se le medio cerró a un tercero. Jovic, Odegaard e Isco han sido los nombres propios de este mercado.

Isco, de la pillada del Camp Nou a jugar el 17% de los minutos

Uno de los melones para el año nuevo, aunque se abriera en 2020, era el de Isco (28 años). El malagueño le dijo al club en noviembre que su deseo era cambiar de aires. Notaba un deterioro en su relación con Zidane, su gran valedor, más tensada por la pillada de Movistar a 'Magia' en el Camp Nou. "Si me tiene que cambiar, me cambia en el minuto 50 o en el 60, a veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80'", se le escuchó en una conversación en la grada en la previa del Clásico. Desde esa tarde sólo ha jugado el 17,5% de los minutos, siendo con 483 en total el futbolista 18 de la plantilla en participación.

El sábado contra el Levante (1-2), con el equipo necesitado de una reacción para al menos empatar, entró el canterano Arribas antes que Isco, síntoma del peso que ha perdido para el técnico. El Sevilla ha mostrado interés en él, pero no ha cristalizado. Con contrato hasta 2022, podría hacerlo en verano, aunque la resignación del centrocampista es que para entonces tendrá que ver la Eurocopa por la tele.

Jovic y Odegaard, las bajas

En estas semanas sí se despidieron Jovic y Odegaard. Con formas distintas, el fondo es el mismo: no contaban con minutos y eso a sus edades, 23 y 22 años, supone un desperdicio y una amenaza seria a su desarrollo. Al serbio se le señaló el camino, previa explicación de que con Zidane le costaría un mundo reencontrarse. De regreso al Eintracht parece ver la portería más grande: ha celebrado tres goles en 105 minutos.

También hizo las maletas después, y también como cedido hasta final de temporada, el noruego. Al no encontrarse en el teórico once titular del partido con el Alcoyano, según acabó el entrenamiento comunicó su intención de irse. En la dirección deportiva se mezclaron dos sentimientos, el disgusto y la comprensión. Con 367 minutos en sus botas (el 20º del equipo), descartó otra etapa en la Real Sociedad y aceptó la propuesta de Mikel Arteta para el Arsenal, que pagará alrededor de dos millones de euros. Ahí hará migas con Ceballos, otro madridista cedido y obviado por Zidane. Odegaard se estrenó el domingo, en el 83' del 0-0 con el United.

Compás de espera para Militao y Odriozola

Otros casos que generaron movimiento fueron los de Militao (23) y Odriozola (25). Con papeles alejados de los principales, ambos recibieron llamadas de fuera. Por el brasileño preguntaron, sin ofertas de por medio porque un acuerdo ahora era casi imposible, Bayern o Juventus, que le siguen por si dentro de unos meses encaja en sus proyectos. Al vasco le tantearon en España y el extranjero, pero optó por pelear de aquí a mayo por revertir su situación. Son, independientemente de su continuidad, dos candidatos a abandonar el club en el próximo mercado.