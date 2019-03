Así explica la UEFA las decisiones del VAR en la Champions

El sistema entró en la competición a partir de los octavos de final de la edición 2018-19.

El VAR ya funciona en la UEFA Champions League, que lo ha instaurado a partir de la fase de octavos de final de la presente edición de la temporada 2018-2019 y el sistema ya ha tenido que intervenir en elagunos partidos.

De hecho, el organismo ha publicado las explicaciones que dan los árbitros a cómo y por qué intervino el VAR:

PORTO - ROMA (VUELTA 1/8)

En el último instante del Porto-Roma, un par de minutos después de que, vía VAR, Cakir señalara penalti de Florenzi sobre Fernando, el colegiado turco volvió a usar el videoarbitraje para revisar una posible falta sobre Schick en el área de Casillas. Esta vez, no sancionaron la falta, beneficiándose el Porto de esa decisión.

La explicación de la UEFA:

"El árbitro estuvo cerca de la acción y él mismo vio el incidente potencial en el partido y juzgó que no había falta. Sin embargo, el árbitro decidió retrasar el reinicio del juego, para darle más tiempo al VAR para revisar los diferentes ángulos de cámara disponibles. Se realizó un control de VAR y las diversas imágenes fueron estudiadas cuidadosamente por el VAR, que no encontró ninguna evidencia clara. Luego, el VAR informó al árbitro que después de la verificación no se había producido un error claro y manifiesto y que no había cabida para una intervención de VAR y una revisión en el campo".

PORTO - ROMA (VUELTA 1/8)

Iban camino a los penaltis cuando Alex Telles marcó de penalti el 4-3 global para los portugueses en el minuto 115 de la prórroga. Su gol llegaba después de que se revisara con el VAR una falta de Florenzi sobre Fernando que el árbitro turco Cakir no había visto.

La explicación de la UEFA:

"El VAR, después de revisar la línea de fuera de juego, que confirmó que el atacante estaba en posición correcta, le preguntó al árbitro si había visto la falta cometida por el defensor de la AS Roma. El árbitro confirmó que no estaba al tanto de ninguna infracción durante el partido y pidió que las imágenes estuvieran preparadas para permitirle llevar a cabo una revisión en el campo (incidente grave). La revisión convenció al árbitro de que el penal debería otorgarse por una falta".

PSG - MAN. UNITED (VUELTA 1/8)

En el último minuto del partido, un brazo de Kimpembe, con visionado del VAR, provoca el penalti para el Manchester United. Lo lanzó Rashford, marcó y el equipo inglés se metió en los cuartos de final de la Champions League sobre la bocina.

La explicación de la UEFA:

"El VAR, después de verificar varios ángulos diferentes, recomendó al árbitro una revisión en el campo después del incidente en el área. Dado que el árbitro no reconoció claramente el incidente durante el partido (lo que se conoce como un incidente grave en el protocolo VAR), se realizó una revisión en el campo. Tras la revisión en el campo, el árbitro confirmó que la distancia recorrida por la pelota no era corta y, por lo tanto, el impacto no podía ser inesperado. El brazo del defensor no estaba cerca del cuerpo, lo que hizo que el cuerpo del defensor se hiciera más grande, lo que provocó que la pelota no fuera en dirección a la portería. El árbitro, por lo tanto, concedió penalti".

REAL MADRID - AJAX (VUELTA 1/8)

Se utilizó para determinar una supuesta salida del balón anterior al tercer tanto del Ajax, en el segundo tiempo. Finalmente, se decidió que la pelota no había salido de manera completa.

El artículo sigue a continuación

La explicación de la UEFA:

"No hubo pruebas concluyentes de que la pelota hubiera estado completamente fuera del campo desde todos los ángulos de video e imágenes que fueron analizadas cuidadosamente por el VAR. El árbitro asistente, que estaba perfectamente posicionado, había declarado que toda la pelota no había cruzado completamente la línea de banda. Por lo tanto, no se requirió una revisión en el campo. En consecuencia, el árbitro tenía razón al no intervenir y dar validez al gol" .