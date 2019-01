Así es el Real Madrid que se está construyendo para el futuro

Florentino Pérez ya fichó a Brahim Díaz y tiene encaminado a Exequiel Palacios, que se suman a los Vinicius, Rodrygo o Lunin, ya en nómina.

El Real Madrid se está preparando el terreno para el futuro. Tal y como Florentino Pérez ha repetido varias veces públicamente, el inflacionado mercado de fichajes actual provocado por el ‘dopaje financiero’ de muchos clubes punteros del escenario mundial ha obligado al club blanco a cambiar de estrategia: si durante dos etapas muy claras de la presidencia de Florentino la clave era la captación de Galácticos, ahora se debe mirar mucho más abajo, ahora se debe buscar aquellos Pavones que creen que se convertirán en Zidanes. Y bajo este paraguas, el club blanco está agitando el mercado de fichajes actual, poniendo la mirilla en varios de los mejores jugadores jóvenes del panorama para edificar el que será el Real Madrid de los próximos años.

El último en ser fichado ha sido Brahim Díaz, medio atacante procedente del Manchester City. Salió del regazo de Pep Guardiola para aterrizar en la Casa Blanca. A sus 19 años es una de las perlas del fútbol español unos meses antes de acabar contrato con los Citizens.

Otro jugador que podría llegar también al club es Exequiel Palacios, el volante argentino de River Plate de 20 años, y cuya cláusula de rescisión es de 15 millones de euros. En este caso, la predisposición era total, tal y como ya publicó Goal, y había entendimiento entre todas las partes implicadas, al menos hasta la disputa de la final de la Copa Libertadores. Ambos clubes deben sentarse a tratar el traspaso de manera definitiva. En principio, el equipo argentino podría percibir algo más de dinero de lo que está estipulado en la cláusula, tal y como el Real Madrid ya hizo con el Betis por Dani Ceballos sin ir más lejos.

Estas dos futuras incorporaciones se unen a las últimas que ha hecho el club blanco recientemente. Por un lado está Vinicius, sobre el que ya había un acuerdo desde hace tiempo, pero que aterrizó este mismo verano en el Real Madrid. La nula estrategia de Julen Lopetegui, derivándole al Castilla cuando no jugaba con el primer equipo, se ha antojado ineficaz ante un jugador que ha mostrado ya que está para empresas mayores. Pese a tener apenas 18 años, es ya una de las grandes esperanzas actuales del club blanco a día de hoy.

Por otro lado está el portero ucraniano Andriy Lunin, que a sus 19 años ha tenido ya su presentación en el Santiago Bernabéu y se encuentra cedido en el Leganés, de la Primera División española. El club blanco tiene muchas esperanzas puestas en él, como demuestra que fuera una de las primeras operaciones que se retomaron nada más salir Zidane del Real Madrid -quien no quería tocar la portería merengue-. Y en último lugar, pero no por ello menos importante, está Rodrygo Goes, el delantero brasileño de 17 años que juega cedido en el Santos (hasta 2019) y del que ya hablan maravillas en su país. Poniéndole por encima del propio Vinicius incluso.

Si a estos tres fichajes ya consumados se unen las recientes incorporaciones de los Marco Asensio (fichó con 18 años y ahora tiene todavía 22 años), Dani Ceballos (fichó con 21 años) o Álvaro Odriozola (tiene 22 años), el resultado no es otro que una auténtica legión de talento para los años venideros en el Real Madrid. De momento, contando con los seis jugadores ya en nómina, la edad media a día de hoy no llega a los 20 años siquiera. Y con auténticas gangas de por medio como la de Asensio por apenas 3,5 ‘kilos’, la inversión total del club blanco ha sido 160 millones de euros. Una cifra más que amortizable vista la calidad objetiva de algunos de estos activos. Así es como construye el Real Madrid su futuro más próximo.