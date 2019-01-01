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L. Messi

Así cambió Lionel Messi a través de los años

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AFP
Un repaso por la vida del astro argentino que deslumbra a todos con su fútbol. El paso a paso, visto desde su aspecto físico.
Desde pequeño, todos sabían que iba a ser un crack. Apilaba jugadores en su Rosario natal, uno tras otro. Y se cansaba de hacer goles. Desde su etapa como un niño en Argentina, hasta el mega crack que es hoy en día. Así cambió Messi a lo largo de los años:

DE NIÑO, EN SUS INICIOS FUTBOLÍSTICOS

Lionel Messi juventud

¿Lo reconoces?

YA EN LAS INFERIORES DE NEWELL'S

Lionel Messi juventud

A BARCELONA: A CRECER Y A CONVERTIRSE EN UN CRACK

Lionel Messi juventud

SUS PRIMEROS PASOS EN LA PRIMERA, EN 2005

Lionel Messi Panathinaikos 02112005

CON CESC FABREGAS, ANTES DEL MUNDIAL SUB 20 2005

Lionel Messi Cesc Fabregas Barcelona 2005

YA EN LA SELECCIÓN MAYOR, EN 2006

Hrvatska Argentina 2006. Stjepan Tomas Leo Messi

PELO LARGO Y VINCHA, EN 2007

Lionel Messi Barcelona Real Madrid La Liga 10032007

EN 2009, UNA IMAGEN QUE SE REPITIRÍA EN CADA GALA DEL BDO

Lionel Messi Cristiano Ronaldo Barcelona Manchester United Champions Lerague Camp Nou 23042008

CON PELO CORTO Y SU ÍDOLO, EN LA SELECCIÓN, EN 2009

Messi-Maradona 2009

CON SUS COLORES AMADOS, EN 2010

Lionel Messi Argentina Spain 2010

EN LA COPA AMÉRICA 2011

Lionel Messi Argentina Bolivia Copa America 2011

EN 2012

Lionel Messi Barcelona Valencia 19022012

EL EXCÉNTRICO LOOK DE LEO EN EL BALÓN DE ORO 2013

Looks Messi Ballon D'or 2013 Dolce & Gabbana

EN 2014, CON UNO DE SUS INNUMERABLES HAT-TRICKS

Lionel Messi Barcelona Espanyol 07122014

EN LA COPA AMÉRICA 2015, LA PRIMERA FRUSTRACIÓN

Lionel Messi Chile Argentina Copa America 04072015

EN 2016 RENOVÓ SU LOOK CON BARBA

Lionel Messi Argentina Honduras 270502016

EN LA SEGUNDA MITAD DE 2016, MESSI SE TIÑÓ DE RUBIO

Lionel Messi - Argentina - Uruguay Eliminatorias Sudamericanas 01092016

NUEVO TATUAJE "BLACKOUT"

Messi entrenamiento Belo Horizonte Argentina 08112016

2017: ADOPTÓ DEFINITIVAMENTE LA BARBA

Lionel Messi Argentina Peru Eliminatorias Sudamericanas 05102017

2018: ADIÓS, BARBA

Lionel Messi. Barcelona 21092018

2019: A CERO

Lionel Messi Argentina Venezuela Amistoso internacional 22032019

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